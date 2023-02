Si Blanca Paloma es la 'repetidora' oficial del Benidorm Fest, se podría decir que uno de sus compañeros también busca serlo, pero en Eurovisión. Alfred García ya nos representó en 2018 junto a Amaia Romero, apenas tres meses después de salir de Operación Triunfo, y ahora quiere volver al festival europeo en solitario. "Desde que tú estás" es su propuesta para Liverpool, donde se celebra este año el certamen. La escribió en media hora, el primero en escucharla fue Pablo López y dice que es una de sus mejores canciones. Guarda, además, un vínculo muy especial con "Tu canción", el tema que le llevó a Eurovisión.

Ya participó en Eurovisión 2018

"La opción de repetir siempre había estado en mi cabeza", cuenta en Eurovermú. "Primero, porque soy seguidor del festival de Eurovisión desde hace muchísimos años, desde que soy pequeño. Y segundo, porque me pareció una experiencia tan enriquecedora y tan intensa que repetirla solo es algo que me había quedado ahí, y que va mucho más allá de que este año gane el Benidorm Fest o no", dice Alfred García.

03.11 min Eurovisión - España: Amaia y Alfred cantan "Tu canción" en la final de Eurovisión 2018

En aquella primera experiencia le acompañó Amaia Romero, compañera de Operación Triunfo y ganadora de aquella edición del programa. Defendieron "Tu canción", una romántica balada firmada por Raúl Gómez y Sylvia Santoro. "La historia de ellos dos te cautiva. Me inspiró. Compuse la canción pensando totalmente en ellos", decía Raúl Gómez antes de que el público la seleccionara para viajar a Lisboa, donde alcanzaron la 23ª posición.