Ya lo dijo Rosa Montero: "No hace falta sufrir para ser un artista". Sin embargo, la creatividad es algo fundamental, tanto que a veces a quienes dejan volar su imaginación se les tacha de locos. Esto fue lo que le pasó a Alfred García, cantante, compositor y músico, que descubrimos en Operación Triunfo. La suya es una de las carreras más prometedoras, ahora está inmerso en su próximo reto: representar a España en el Festival de Eurovisión 2023. Ya lo consiguió una vez hace cuatro años, cuando se subió al escenario con su compañera de edición y entonces novia, Amaia, ¿por no lo iba a hacer ahora?

Publicó su primer disco de la mano de una discográfica poco después de salir de la academia: 1016. Fue todo un éxito, incluso llegó a colocar los 16 temas en el Top 200 de Spotify. Pasaron tres años hasta que Alfred Garía volviera a publicar un álbum: 1997, más alternativo y experimental que contó con colaboraciones como Albert Pla, El Niño de Elche o Mercedes Cortés Alfaro. "Estuve dos años que casi no sabía qué hacer con este disco, cómo acabarlo, cómo resolverlo... y ahora de repente me salen muchas canciones. Las canciones son cosas muy raras. Vienen y van y no sabes por qué aparecen y por qué desaparecen", confesaba el cantante en una entrevista para Playz. Puedes volver a verla aquí.

05.42 min Después de meses de espera, '1997' ya está aquí. Alfred García regresa con doce canciones que dan vida a un álbum "reposado" y al que le ha dedicado un tiempo con el que no contó en proyectos anteriores: "Con este disco he tenido tiempo para hacerlo sin estar distraído por otras cosas que no fueran estrictamente mi vida personal y la música". ¿Por qué decidió optar por ese título? Hablamos con el artista sobre sus proyectos a corto, medio y largo plazo.

Para Alfred García, "los discos, las canciones son espejos de uno mismo, de nuestro interior y del momento que estamos viviendo. Nos hacen reflexionar y es verdad que a veces nos ayudan a ver lo que no terminamos de entender dentro nuestro". El cantante habló también de la parte "irracional" de los artistas. Orgulloso, defiende la falta de cordura que muchos critican en él y en el resto de personas que viven de su creatividad: "A veces se nos tacha de estar locos o de que nos pasa algo. 'Algo le pasa a este chaval', ¿no? Pues sí, seguramente, ¡soy artista! Si estuviera cuerdo igual no me dedicaría a esto".