"Tanto que decirte, te voy a extrañar tanto... pero solo quiero volver a darte las gracias. Te quiero como nunca antes dije un te quiero", así se despedía José Otero de su padre en redes sociales. El cantante perdió a su ángel de la guarda, a quien definía como "un ser humano ejemplar", tras una larga enfermedad. Él es uno de los participantes de la segunda semifinal del Benidorm Fest. Sobre el escenario defiende su propuesta, "Inviernos en Marte", una canción que José Otero le dedica a su padre.

Antes de que empiece la gala, el artista canario ha querido dedicarle unas palabras a su progenitor. En su Instagram comparte con sus seguidores el ritual que sigue en cada viaje. Sus padres son dos personas tan importantes en su vida que se las lleva a dondequiera que va. Esta vez ha sido Benidorm. "Me llevo estas fotos de mis padres a todos lados", reconoce.

"Mañana va por ti, papá. Porque sé que estarás por ahí en algún lugar conmigo y con mamá viéndolo. Pase lo que pase, se logró y eso sé que te haría feliz", escribe emocionado.

José Otero, como el resto de concursantes del Benidorm Fest, fue entrevistado en el Eurovermú. Allí confesó que había pensado en presentarse a pasada edición del certamen que tuvo lugar a principios de 2022, pero no encontró la canción adecuada, además, su padre estaba enfermo, así que descartó la idea. Ahora tiene una gran oportunidad por delante, ¿conseguirá llegar a la final y pelear por representar a España en el Festival de Eurovisión?

Letra de "Inviernos en Marte", de José Otero

Cae todo lo que siento

No ves que lloro por dentro oh oh

Tu recuerdo nunca se va

Como te reias al bailarme

Como me mirabas decias que seria diferente

Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh



He intentado hacer un pacto con el diablo

He tratado de olvidar en otros labios

Pero sigo aquí orbitando en todo lo que fuimos

Y es que no

En esta tormenta nunca sale el sol

Ahora estoy flotando en otra dimensión

Orbitando en todo lo que fuimos

Oh-Oh-Oh

El tiempo se detiene si es contigo

Oh-Oh-Oh

Se que ya no encontraré respuestas

Ni nunca nunca sabré que es lo que piensas

Y aunque no hay nada más

Me resisto a olvidarme de ti

No puedo olvidarme de ti

Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh

Somos como inviernos en Marte

Polos que no pueden tocarse

Sin su otra mitad

Sin su otra mitad

Tu recuerdo nunca se va

Como te reias al bailarme

Tu recuerdo nunca se irá

Porque yo nunca deje de amarte

Ay’ pero

Quédate quédate

Quédate quédate

Quédate quédate

Quédate quédate

Tu recuerdo nunca se irá.