Tras dos semifinales de infarto, ya sabemos qué ocho canciones participarán en la gran final del Benidorm Fest 2023. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara ganaron el pase el martes y esta noche lo han conseguido otros cuatro artistas. Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero han sido los más votados de la segunda semifinal y se convierten así en los últimos clasificados del Benidorm Fest 2023. Están a solo un paso de hacerse con el preciado micrófono de bronce. ¿Quién sucederá a Chanel y lo alzará como flamante ganador del Benidorm Fest y nuevo representante de España en Eurovisión? Este mismo sábado, a partir de las 22.00, conoceremos la respuesta.

"Eaea" (Blanca Paloma), "Nochentera" (Vicco), "Quiero y duelo" (Karmento) y "Inviernos en Marte" (José Otero) lideran la tabla de puntuaciones de esta segunda semifinal con 167, 135, 112 y 105 puntos respectivamente y volverán a sonar en la gran final. Les siguen en la clasificación Alfred García, Siderland, Famous, E'FEMME y Rakky Ripper con "Desde que tú estás", "Que esclati tot", "La Lola", "Uff!" y "Tracción", que quedan fuera del Top4 y, por tanto, también de la última gala. Todos ellos han realizado un gran trabajo durante estos meses y eso se ha traducido en unas actuaciones espectaculares que evidencian una vez más su enorme talento. Sin embargo, solo puede haber cuatro artistas que avancen al último programa.

La favorita del jurado esta noche es Blanca Paloma, que recibe por parte de los ocho profesionales que lo conforman 92 puntos y un total de 167 puntos. En cuanto al público, la muestra demoscópica otorga su puntuación máxima a Vicco, mientras que el televoto vuelve a decantarse por Blanca Paloma. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta, Megara, Blanca Paloma, Vicco, Karmento o José Otero: uno de ellos será nuestro próximo representante en Eurovisión. El ganador del Benidorm Fest viajará a Liverpool en mayo y nos hará seguir soñando como ya hicimos el año pasado. El sábado descubriremos quién será.

Resumen, actuaciones y finalistas de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023

01.38 | La noche del Benidorm Fest se despide por hoy y también acaba aquí el minuto a minuto de esta segunda semifinal. Ya conocemos a los ocho finalistas que este sábado se dan cita en la gran final y compiten por el micrófono de bronce, un programa que seguiremos de nuevo, minuto a minuto, en RTVE.es. ¡Hasta el sábado!

01.28 | "Los nervios se me han quitado todos cuando he visto ese mar", cuenta Karmento a Miki Núñez y Aitor Albizua en La noche del Benidorm Fest, en referencia a ese público del estadio, que la ha arropado en todo momento. Karmento aprovecha su aparición para felicitar a su madre: ¡es su cumpleaños! Su regalo, ver a su hija en la gran final del Benidorm Fest.

01.17 | Vicco lo tiene claro: se va a ir de fiesta después de esta segunda semifinal. No la noche entera, pero sí un rato al menos. Para fiesta la que ha organizado esta noche en Benidorm, que ha vibrado con su actuación.

01.10 | También José Otero, clasificado para la gran final, recibe un mensaje de su familia: su madre está muy orgullosa de él."Acabamos de vivir la pérdida de mi padre hace poquito", recuerda José Otero tras escuchar sus palabras. "Inviernos en Marte" habla del amor entre sus padres, una emocionante balada que volverá a sonar el sabado en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

01.04 | Blanca Paloma llega a la final con 167 puntos, el máximo de la segunda semifinal. La artífice de "Eaea" recibe el cariño de su hermana en La noche del Benidorm Fest: Sara Ramos, a quien ya conocemos de Eurojunior 2003 como parte de Trébol (cantantes de "Navegando en Internet") le manda un mensaje a Blanca Paloma.

00.54 | Ya puedes volver a ver la segunda semifinal al completo en RTVE Play, también esa secuencia de votaciones de infarto, muy reñida y abierta hasta el mismo final del televoto.

00.40 | ¡Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero pasan a la final! Han sido los más votados de esta segunda semifinal. Se enfrentarán el sábado a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara. Esta es la clasificación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023:

1. Blanca Paloma con "Eaea" (167 puntos)

2. Vicco con "Nochentera" (135 puntos)

3. Karmento con "Quiero y duelo" (112 puntos)

4. José Otero con "Inviernos en Marte" (105 puntos)

5. Alfred García con "Desde que tú estas" (102 puntos)

6. Siderland con "Que esclati tot" (88 puntos)

7. Famous con "La Lola" (87 puntos)

8. E'FEMME con "Uff!" (64 puntos)

9. Rakky Ripper con "Tracción" (52 puntos)

00.34 | Así queda el televoto, a través de sus llamadas y SMS.

40 puntos: Blanca Paloma

35 puntos: Karmento

30 puntos: Alfred García

28 puntos: Vicco

25 puntos: Siderland

22 puntos: E'FEMME

20 puntos: José Otero

15 puntos: Rakky Ripper

13 puntos: Famous

00.29 | Vamos ahora con la muestra demoscópica, que corresponde al 25% del resultado total. Así ha quedado su votación.

40 puntos: Vicco

35 puntos: Blanca Paloma

30 puntos: Karmento

28 puntos: Famous

25 puntos: E'FEMME

22 puntos: José Otero

20 puntos: Alfred García

15 puntos: Siderland

13 puntos: Rakky Ripper

00.26 | Ha llegado el momento de conocer cómo se distribuyen los puntos. Empezamos con el jurado profesional. Nina, su portavoz, anuncia los resultados de su votación:

92 puntos: Blanca Paloma

67 puntos. Vicco

63 puntos: José Otero

52 puntos: Alfred García

48 puntos: Siderland

47 puntos: Karmento

46 puntos: Famous

24 puntos: Rakky Ripper

17 puntos: E'FEMME

00.20 | ¡Menuda actuación! Gloria Trevi nos ha dejado impresionados con un medley de "Gloria" y "Todos me miran". Muchos bailarines la han arropado en la primera parte de la actuación, con fondos de bolas de discoteca y confeti. Se ha quedado sola para empezar "Todos me miran", pero luego han vuelto a aparecer los bailarines cuando explota el estribillo. Una verdadera fiesta para esperar la resolución de las votaciones...

03.57 min Benidorm Fest - Gloria Trevi canta un medley de "Gloria" y "Todos me miran"

00.17 | ¡Se cierran las líneas! Ya no se puede seguir votando. En un rato descubriremos quiénes son los favoritos del jurado profesional, la muestra demoscópica y el televoto. Por el momento, vamos a disfrutar de un medley de Gloria Trevi.

00.10 | Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Blanca Paloma, E'FEMME, Siderland, Alfred García o Vicco, solo cuatro artistas podrán pasar a la gran final de este sábado. Vuelve a revivir sus actuaciones aquí, en RTVE.es.

00.01 | Mientras esperamos para conocer los resultados (recuerda que puedes seguir votando a través de llamadas y SMS), Álvaro Soler se sube al escenario. El cantante nos regala una nueva actuación de "Candela".

23.55 | ¡Ya puedes votar por tu actuación favorita! Puedes llamar o mandar un SMS para mostrar tu apoyo a la propuesta que más te ha gustado esta noche. Recuerda que el 25% del resultado final está en manos del televoto. Puedes volver a ver las actuaciones en RTVE Play.

23.54 | Vamos con la última actuación de los participantes. En noveno lugar sale Vicco, lista para hacernos bailar la noche entera. Alejandro Sanz fue su padrino musical al inicio de su carrera, durante la que ha compuesto muchas canciones para otros artistas, de Edurne a Soraya, pasando por María Escarmiento: Vicco se encuentra entre los autores de "Muérdeme", segunda opción para ir a Eurovisión en 2019.

03.10 min Benidorm Fest - Vicco canta "Nochentera" en la segunda semifinal

La catalana quiere ir a Eurovisión 2023 con "Nochentera", una mezcla entre noche entera y noche ochentera. Son precisamente esos aires los que busca evocar en su actuación, traduciendo la letra de la canción a la puesta en escena: la preparación previa, salir con los amigos, darlo todo. Paso a paso, Vicco monta un fiestón en el Palau d'Esports L'Illa, reconvertido casi en una discoteca. Contagia buen rollo, diversión, un broche de oro para las actuaciones de esta noche.

23.50 | Han pasado poco más de cinco años desde que Alfred García está en nuestras vidas y ya es una estrella consolidada de la música española. Le conocimos en Operación Triunfo 2017 y vivimos con ilusión su actuación en Eurovisión 2018 junto a Amaia Romero. Ahora quiere volver a representarnos en el certamen, aunque en solitario. Un detalle: Raúl Gómez, compositor de "Tu canción", firma junto a él su nueva propuesta, "Desde que tú estás".

03.11 min Benidorm Fest - Alfred García canta "Desde que tú estás" en la segunda semifinal

Alfred García mira al pasado con orgullo: quiere rendir homenaje a aquellas personas que hicieron que los festivales de música fuesen posibles hace décadas. "Desde que tú estás" nos hace viajar a los años 60 gracias a una puesta en escena evocadora, con un formato de 4:3, y al influencer The Spanish King. Las paredes se derrumban y Alfred García está en el Festival de Benidorm, pero en el de 1962. Aquel fue el año en el que Raphael ganó con "Llevan". El de Linares fue dos veces a Eurovisión, en 1966 y 1967... ¿Conseguirá Alfred hacer lo mismo?

23.37 | El año pasado estuvieron a las puertas de participar en el Benidorm Fest. Se quedaron como suplentes, pero esta vez se quitan la espinita: son uno de los 18 artistas de la edición. Siderland apuesta por "Que esclati tot", una canción íntegra en catalán. A modo de curiosidad, ¿sabías que Siderland tiene una canción con Vicco, "Crema la pista", y que Uri Plana, su cantante, fue compañero de clase de Alfred García, en el mismo taller de música? Los tres actúan en esta segunda semifinal… ¡y los tres seguidos!

03.07 min Benidorm Fest - Siderland canta "Que esclati tot" en la segunda semifinal

Explosión de energía que nos trae Siderland esta noche. Empiezan en una habitación, como Rosa Linn en Eurovisión, hasta que derriban las paredes y todo estalla. Uri Plana, Albert Sort y Andreu Manyós se liberan y salen al exterior. Allí, tres bailarines, casi como sombras, se mueven, haciendo acrobacias, mientras los meteoritos caen en las pantallas. Una actuación fresca con la que nos acercamos al final de la gala...

23.31 | E'FEMME, la girlband de la edición, arrasa al pasar. Sandy, Melania, Lottie y Bubu, grandes amigas y amantes del K-pop, presentan "Uff!", una canción que ellas mismas han compuesto junto a Antonio Escobar y… ¡Barei, nuestra representante en Eurovisión 2016! Por cierto, ¿sabías que a Sandy y Bubu les une una curiosa relación con Inés Hernand? ¡Se conocen desde hace años!

03.12 min Benidorm Fest - E'FEMME canta "Uff!" en la segunda semifinal

"Uff!" busca empoderar. Tiene mucho ritmo y no le falta baile. Las E'FEMME defienden con mucha actitud y sin problemas una exigente coreografía a tono con la canción, en la que brillan también vocalmente. Con visuales rosas -color también presente en su vestuario, junto al negro-, la suya es una actuación llena de fuerza, tres minutos que pasan volando.

23.25 | A Blanca Paloma le gustó tanto su experiencia el año pasado que este vuelve al Benidorm Fest. Es la 'repetidora' del concurso. En 2022 nos emocionó con "Secreto de agua" y ahora quiere pellizcar otra vez los corazones del público con "Eaea". La define como "una transmisión de amor y no un amor cualquiera. Es un amor incondicional, ese amor que va más allá de la muerte".

03.08 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" en la segunda semifinal

Blanca Paloma ha trabajado en el pasado como escenógrafa y vestuarista y eso se nota esta noche. La ilicitana firma una actuación vanguardista, tres minutos en los que reina el minimalismo, la elegancia y un potente rojo que refleja el carácter pasional de "Eaea". Si el año pasado nos sorprendió con un largo manto, este año se rodea de numerosos flecos que caen desde el techo como una cascada, en forma de círculo, un elemento que da mucho juego. Las coristas la acompañan en su canto, que resuena en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

23.17 | Nueva gala del Benidorm Fest y nuevo estilismo de Inés Hernand. Esta vez la presentadora se enfunda un total look en negro con el que homenajea a Chanel... pero no nos referimos a Chanel Terrero, sino a la famosa firma de moda. Esto nos ha contado Raúl Rodríguez, su estilista.

23.14 | ¿No sientes la tensión? ¡Es Rakky Ripper! La de Granada llega al escenario como un torbellino dispuesta a darlo todo. ¿Le habrá dado algún consejito Marta Sango, su compañera en "La Corriente" y participante de la pasada edición del Benidorm Fest? Rakky Ripper ha tenido un paso un poco accidentado por el Palau d'Esports L'Illa -se cayó en un ensayo-, pero está recuperada y con ganas de que sintamos la "Tracción".

03.11 min Benidorm Fest - Rakky Ripper canta "Tracción" en la segunda semifinal

Rakky Ripper monta una rave en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Luces intermitentes, flashes iluminan el recinto, con la cantante agarrando una cuerda y subiendo más tarde a una pasarela junto a sus bailarines. El público vibra con "Tracción", ¡imposible no hacerlo! Rakky Ripper, acostumbrada a usar sintetizador, desnuda su voz y presenta un potente directo.

23.08 | Es el momento de escuchar a Karmento. La manchega nos trae un homenaje a su tierra con "Quiero y duelo", desde el neofolclore de su música hasta la propia expresión que da nombre a la canción, con la que se refiere a la sensación de desear algo y al mismo tiempo lidiar con la dificultad que conlleva.

02.45 min Benidorm Fest - Karmento canta "Quiero y duelo" en la segunda semifinalBenidorm Fest - Karmento canta "Quiero y duelo" en la segunda semifinal

"En los grises de los años, cuando dudaba, cuando dudaba, se valía del recuerdo", canta Karmento. Eso es lo que hace en su actuación: recordar la tierra que la vio crecer, de su Bogarra natal, donde aprendió a cantar y nació como artista, aunque diera el paso en Malta. La manchega vuelve a sus raíces recreando un cotano en Benidorm, con una sábana en la que se proyecta un interesante juego de luces. Karmento baila cierra su presentación con un emocionante loroló que canta junto a sus coristas.

23.02 | José Otero nos trae la primera gran balada de la noche. Natural de Telde, Gran Canaria, ha desarrollado su carrera fuera de España. En México le conocen por su participación en La Voz y canciones como "Qué haríamos los viernes", con millones de reproducciones. También Sergio Ramos y Pilar Rubio conocen su talento: cantó en su boda, donde le pudieron escuchar David y Victoria Beckham. José Otero presenta ahora "Inviernos en Marte", un tema muy emotivo sobre el amor de sus padres.

03.09 min Benidorm Fest - José Otero canta "Inviernos en Marte" en la segunda semifinal

José Otero nos brinda una actuación memorable y muy emotiva en la que su voz brilla como nunca. La puesta en escena juega con la idea de un planeta: la plataforma giratoria recuerda a aquello de "orbitando en todo lo que fuimos", el rojo evoca a Marte. Sus bailarines, un equipo 100% canario, le arropan con unos movimientos dramáticos que intensifican aún más el sentimiento que rodea a "Inviernos en Marte".

22.55 | Famous abre la semifinal a lo grande, con "La Lola". Ganó Operación Triunfo 2018, actúa en el musical El Rey León y aterriza en el Benidorm Fest con ganas de comerse el escenario y llevarse el micrófono de bronce a casa. No es la primera vez que opta a representar a España en Eurovisión: en 2019 participó en la preselección junto a sus compañeros de OT, defendiendo la canción "No puedo más". ¿Conseguirá cumplir su sueño este año?

02.40 min Benidorm Fest - Famous canta "La Lola" en la segunda semifinal

Famous derrocha carisma y energía en "La Lola", una canción que le permite mostrarnos todo su carácter, sus tablas y lo bien que baila. Pero Famous no está solo. Le acompañan cuatro bailarines que le ayudan a montar una verdadera fiesta sobre el escenario, con una sensual coreografía con sillas y una parte final que es pura fuerza.

22.47 | Del jurado profesional depende el 50% del resultado final. ¿Quiénes lo conforman? Christer Björkman, Tali Eshkoli, Nicola Caligiore, Katrina Leskanich y William Lee Adams son los miembros internacionales, mientras que Irene García Valiente, José Santana y Nina son los nacionales. Nina es, además, la portavoz del jurado.

22.45 | Solo cuatro canciones se clasificarán para la gran final, las más votadas como resultado de una votación mixta con jurado profesional (50%), muestra demoscópica (25%) y televoto (25%). Puedes consultar todos los detalles de la mecánica de votación en nuestra web.

22.44 | Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Blanca Paloma, E'FEMME, Siderland, Alfred García y Vicco pasarán poco a poco por el escenario para mostrarnos sus propuestas. Famous romperá el hielo con "La Lola" y, tras escuchar los temas "Inviernos en Marte", "Quiero y duelo", "Tracción", "Eaea", "Uff!", "Que esclati tot" y "Desde que tú estás", Vicco cerrará la semifinal con su "Nochentera".

22.43 | Gran actuación la de Miguel Poveda. Imposible empezar la gala de una mejor forma que con este bonito homenaje. Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand nos saludan desde el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, donde esta noche cantarán nueve artistas que buscan convertirse en el próximo representante de España en Eurovisión.

03.08 min Benidorm Fest - Miguel Poveda canta "Eres tú" en la segunda semifinal

22.38 | ¡Arranca ya la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023! La primera nos tuvo en vilo hasta el último momento y esta noche no va a ser menos. Hoy se juegan los últimos cuatro pases a la gran final de este sábado, en la que de momento sabemos que estarán Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara. En 2023 se cumplen 50 años desde que Mocedades fue a Eurovisión. No ganaron -Anne-Marie David, de Luxemburgo, se impuso por solo cuatro puntos más-, pero su canción ha pasado a la historia del festival y de la música de nuestro país. Miguel Poveda rinde homenaje a "Eres tú" con una sentida actuación con la que inauguramos esta segunda semifinal.

22.35 | Ya queda menos para que comience la segunda semifinal del Benidorm Fest. Participan nueve artistas, pero solo cuatro podrán pasar a la gran final. La noche del Benidorm Fest continúa conectando con los participantes desde sus camerinos en los momentos previos a que tengan que subirse al escenario. Vicco, E'FEMME, Rakky Ripper... Han estado también en el Benidorm Calling de hoy, que puedes volver a ver en RTVE Play.

22.25 | "Haz lo que realmente puedes hacer", es el consejo que dio ayer Ruth Lorenzo desde la alfombra naranja del Euroclub y que ahora recoge Cecilia Revuelta en su reportaje para La noche del Benidorm Fest. Puedes seguirlo en directo en La 1 y RTVE Play. ¡Ya han hablado con Siderland y Famous! Como ya hicieron el martes con la primera semifinal, Miki Núñez y Aitor Albizua comparten en exclusiva unas breves imágenes de los ensayos que han realizado los concursantes de la segunda semifinal, un pequeño aperitivo de lo que se viene esta noche.

22.15 | El año pasado se quedaron a las puertas de participar -fueron suplentes, pero se enteraron más tarde- y esta vez vuelven con "Que esclati tot", una muestra más de ese "pop nocturno" que hacen, como denominan ellos a la música que hacen. Uri Plana, Albert Sort y Andreu Manyós, es decir, Siderland, se han pasado por Benidorm Calling para hablar de esas últimas sensaciones antes de actuar esta misma noche. Saldrán en en séptima posición, justo antes de Alfred García y Vicco. Así ha sido su entrevista.

09.50 min Benidorm Calling - Entrevista a Siderland

22.05 | Xuso Jones y Jordi Cruz se despiden por hoy de nosotros, pero recuerda que el sábado vuelve Benidorm Calling con una nueva entrega previa a la gran final. Mañana, eso sí, podrás ver un Gen Playz especial con Inés Hernand al frente desde las 19.00. En breve comienza en La 1 La noche del Benidorm Fest con Miki Núñez y Aitor Albizua para conocer qué se cuece entre bastidores y camerinos a muy poco tiempo de que empiece esta esperada segunda semifinal. ¿Estarán nerviosos nuestros artistas? Puedes ver el programa en directo en La 1 y RTVE Play. En cuanto acabe comenzará la segunda semifinal del Benidorm Fest.

21.54 | Recordamos la entrevista de Vicco en Benidorm Calling, donde ha contado por qué pasó de ser conocida como Victoria Riba a Vicco. ¿De dónde viene su nombre artístico?

21.50 | Esta noche también actúa el grupo Siderland. "Es una canción que compusimos desde el salón de nuestra casa. Nos hace mucha ilusión sacarla ya al mundo de esta forma tan bestia", dice Uri Planas, su cantante.

21.46 | En octubre se quedó encerrado en un bazar y esta vez Xuso Jones se ha quedado atrapado en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, donde se celebra el Benidorm Fest. ¿Qué le ha pasado?

21.33 | El Benidorm Fest es una montaña rusa de emociones y Vicco lo sabe bien. Dice que ha pasado por "días de chill, de nervios...". En la semifinal lo pasó "fatal", ayer volvió a estar tranquila y hoy, al llegar aquí, han vuelto un poco esos nervios.

21.22 | Vuelve a ver la entrevista de Melania y Bubu, de E'FEMME, en el programa. "Estamos súper ilusionadas. Hablo por todas cuando digo que nos hemos quedado muchísimo más tranquilas que los otros días. Hemos disfrutado un montón y eso también se nota. Esperamos dar un buen show.

10.21 min Benidorm Calling - Entrevista a E'FEMME

21.17 | Rakky Ripper entra en el programa. "He sentido la tracción de la prensa y de los medios. He oído muchos aplausos, me ha gustado", dice del ensayo. Rosalía sigue a Rakky Ripper, que también ha recibido hoy un mensaje de Chanel para desearle suerte.

21.08 | Ya puedes volver a ver la entrevista de Famous en Benidorm Calling. Dice que está "muy contento" con el ensayo de este jueves. "Vais a ver baile, sobre todo mucha energía. Voy a servir vocals también", avanza de su actuación. ¡Ya queda menos para disfrutar de ella!

10.44 min Benidorm Calling - Entrevista a Famous

21.00 | Famous y E'FEMME ya se han pasado por el plató para compartir sus impresiones en estos momentos, a más de una hora de empezar el programa. También hemos estado con José Otero en su camerino: actúa el segundo, pero parece que le habría gustado ir el primero y abrir la segunda semifinal.

20.34 | ¡Ya estamos en directo en Benidorm Calling! Hablando con los protagonistas de esta noche. No te pierdas el programa previo oficial.

20.00 | La programación especial comienza en media hora en RTVE Play. Benidorm Calling repasa desde las 20.30 la última hora del festival en directo. El pasado martes Xuso Jones y Jordi Cruz pudieron hablar con los participantes de la primera semifinal antes de que se subiesen al escenario. ¿Quiénes se pasarán hoy por el plató del programa? En breve lo descubriremos.

19.55 | Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara ya está clasificados para la gran final. Quedan cuatro plazas: Famous ("La Lola"), José Otero ("Inviernos en Marte"), Karmento ("Quiero y duelo"), Rakky Ripper ("Tracción"), Blanca Paloma ("Eaea"), E'FEMME ("Uff!"), Siderland ("Que esclati tot"), Alfred García ("Desde que tú estás") y Vicco ("Nochentera") competirán esta noche por hacerse un hueco en la última fase del concurso.

19.50 | ¡Buenas tardes! Hoy nos espera otra noche emocionante. A las 22.37 comienza la segunda semifinal del Benidorm Fest, con nueve grandes artistas que se postulan para representar a España en Eurovisión. Nos traen unas actuaciones preparadas con mucho trabajo y mimo, unas canciones espectaculares, desde emotivas baladas hasta temas con los que bailar y darlo todo. Sin embargo, solo cuatro de estas canciones volverán a sonar el sábado en el Palau d'Esports L'Illa.