¡Ya conocemos a todos los semifinalistas! "Inviernos en Marte", "EaEa", "Quiero y duelo" y "Nochentera" se suman a "Quiero arder", "Mi familia", "Yo quisiera" y "Arcadía" por la pelea del Micrófono de Bronce el próximo 4 de febrero. Solo uno conseguirá el billete a Liverpool. Ellos son Blanca Paloma, Karmento, Vicco, José Otero, Agoney, Fusa Nocta, Alice Wonder y Megara. La repetidora, Blanca Paloma, arrasó tanto en la puntuación otorgada por el jurado profesional (92 puntos) y la del televoto (40). La gran sorpresa de la Segunda Semifinal fue la albaceteña que apostó por recrea paisajes y escenas de su niñez recrea paisajes y escenas de su niñez.

15:10 | Con el final de la semana del Benidorm Fest no solo llega la final del musical, sino también la de tapas. Un total de 18 fueron las que se presentaron y ya tenemos a los ganadores. Si estás por Benidorm, no pierdas la oportunidad de probarlas todas. Además, aprende a hacerlas con Cocina de RTVE: ¡mira aquí las recetas exclusivas del 'I Concurso de Tapas' del Benidorm Fest !

15:35 | Empiezan a llegar invitados de lo más exclusivos: Pol Soto, Exon Arcos, María Pérez y Raquel Caurin , grupo de baile de Chanel, ya están en Benidorm. ¿Qué sorpresa nos traerán? Además, Chanel ha subido varias stories donde tanto su equipo de trabajo reaccionan sorprendidos, ¿será por el look con el que entregará el Micrófono de Bronce? Y Melani , representante de España en Eurovisión Junior 2019 con "Marte", asegura que no piensa perderse la final de esta noche.

16:00 | Rakky Ripper ha recordado su actuación con cariño: "Me dejé la rodilla, los tobillos, pero sentí a todas las gradas saltar mucho. Me lo pasé increíble".

17:00 | Si te has perdido todo lo que han contado los no clasificados de esta segunda semifinal , puedes verlo de nuevo en RTVE Play. Sensaciones, emociones y peticiones para mejorar en la siguiente edición.

20.30 | Chimo Bayo cierre con "Así me gusta a mi" este Gen Playz. A partir de las 21.00 horas no te pierdas el tercer concierto del Euroclub desde la Plaza del Tecnhoito. No te pierdas las actuaciones de la representante de España en Moscú 2009, Soraya Arnelas , las de los exconcursantes del Benidorm Fest 2022, Gonzalo Hermida y Marta Sango , como la de los abanderados de Rumanía y Albania en Turín 2022, WRS y Ronela .

11:55 | Algunas de las reflexiones sobre el Festival desde la mesa redonda: "Ir a Eurovisión ahora es un algo bueno para tu carrera, eso antes no era así, y el Benidorm Fest es una plataforma ". "Ya no es conseguir una buena posición, sino el hecho de estar y hacer una buena actuación. Que cientos de personas descubran tu música".

13:14 | Miguel Poveda en al rueda de prensa responde: " Me gusta que haya elementos de flamenco en las canciones porque eso significa que estamos superando prejuicios. No hay que fijarse en los géneros, sino que la persona que te vaya a representar tenga todos los ingredientes necesarios".

Miércoles 1 de febrero de 2023 - Ya tenemos finalistas

23:32 | Y hasta aquí el segundo concierto del Euroclub. Sofía Martín junto al resto de artistas que actuaron en la Sala Penélope se despiden de los asistentes a ritmo de "Vamos a bailar".

23.26 | En la discoteca de Benidorm también sonó "Flamenco" de Aritz y "Sayonara" de Twin Melody.

23.21 | Prepárate y coge más... "Aire". Los bailarines de Sharonne nos deleitan con la puesta en escena que realizaron en la Primera Semifinal. La Drag Queen está un poco malilla y no ha podido acompañar a su cuerpo de baile en la Sala Penélope.

23.19 | Parecía que Sofía Martín se había ido sin despedirse, pero les ha regalado a todos asistentes su tan conocido "Tóxica".

23.15 | Da este escenario "No nos moverán". Los integrantes de Meler, favoritos del jurado demoscópico, se bajan al foso para saltar y cantar su propuesta con todos los asistentes.

23.10 | Sofía Martín es ovacionada por toda la Sala Penélope. La artista interpreta su "Tuki" y además agradece todo el cariño recibido por su candidatura al Benidorm Fest 2023. Adelanta que llegará "mucha más música".

22.55 | Llega un momento mágico para todos los eurofans. Sobre el escenario de este Euroclub, un mono negro con flecos y un vozarrón. Suena el "Dancing on the rain" que nos representó en Copenhague 2014. La gran y querida Ruth Lorenzo deja a los asistentes impactados y sin aliento con esta versión disco.

22.36 | Llega la foliada a la Sala Penélope. Las medallas de bronce de la edición pasada del certamen alicano han cantado su tan sonado "Terra" y "Seghadoras", un tema con el que pretenden cortar de raíz los discursos de odio.

22.15 | Unique, los participantes del Benidorm Fest 2022, interpretan un midley con los temas de "Ay Mama" de Rigoberta Bandini, "Music Sessions, Vol. 53" de Bizarrap y Shakira, "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto, como también el tema que presentaron al certamen "Mejores"

21.53 | La representante de España en Eurovisión 1971 se sube sobre el escenario de la Sala Penélope para interpretar el tema que envió a la segunda edición del Benidorm Fest llamado "Ni galáctica ni sideral". Ha tenido la ovación de todo el público.

21.35 | ¡Arranca el segundo concierto del Euroclub!

21:15 | En breve comienza el concierto de Euroclub. Karina, Ruth Lorenzo, Tanxugueiras, Unique y muchos más artistas cantarán esta noche en el Euroclub, que puedes seguir en directo en RTVE Play.

21:05 | ¿Sabíais que Karmento no vio ayer la primera semifinal del Benidorm Fest? "Yo me protejo mucho cuando no sé lo que me puede generar emocionalmente algo. Ante la duda, tomé esa decisión", cuenta. "Luego la veré tranquilamente en mi casa con mis amigos", asegura. Xuso y Jordi han querido mostrarle la actuación de Fusa Nocta, otra de las clasificadas para la gran final.

21:00 | Ya puedes volver a ver la entrevista de Agoney en Benidorm Calling. "No hay que confiarse y el concurso comienza otra vez de cero", asegura sobre su actuación en la primera semifinal y su participación en la final, en la que aspira a hacerse con el billete a Liverpool.

20:54 | Desde el photocall del Euroclub conectamos con Karina: "Animo a todos los compañeros que ya tengan una edad que se animen a presentarse, que no pasa nada. La carrera que uno ha hecho no se va a estropear, al revés". Karina cantará esta noche "En un mundo nuevo", su cancion de Eurovisión, y "Ni galáctica ni sideral", el tema que envió este año como propuesta para el Benidorm Fest. ¡No te pierdas el Euroclub!

20:42 | Benidorm Calling revive otra de las actuaciones de la noche de ayer: la de Megara, con "Arcadia". José Otero asegura que le encantó su interpretación, tanto que les mostró su apoyo: "Yo estoy muy feliz por ellos y de hecho les voté". Él, mientras, se atreve a regalarnos un trocito de "Inviernos en Marte" a capela.

20:35 | José Otero también habla con Xuso Jones y Jordi Cruz en Benidorm Calling. Tantas ganas tienen él y su equipo que parece que tuvieron un pequeño problema: "El primer día rompimos el elemento que tenemos de lo fuerte que lo pisamos. Lo separamos y nos dijeron 'a ver, controlen un poquito la energía". ¿A qué elemento se referirá? ¡Mañana lo descubriremos!

20:30 | Y continúan las actuaciones en el Siderbalcó. Vicco, E'FEMME, Rakky Ripper y Karmento ya habían pasado por el balcón de la habitación de Siderland y ahora le llega el turno a Famous, que nos regala un acústico de "La Lola"

20:25 | Agoney, favorito de la primera semifinal con 161 puntos, se pasa por el Benidorm Calling para hablar con nuestros compañeros. Confiesa que quiere mejorar su actuación de cara a la final y también asegura que ayer estuvo a punto de caerse durante la actuación.

19.21 min Benidorm Calling - Entrevista a Agoney

20:20 | ¡Puedes ver ya Benidorm Calling! Xuso Jones y Jordi Cruz nos dan la bienvenida hoy. Inés Hernand no puede estar hoy porque, como nos cuentan sus compañeros, está ensayando. Quienes sí están hoy en plató son Miki Núñez, presentador de La noche del Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión 2019, y Miryam García. Puedes seguir el programa en RTVE Play y YouTube.

19:46 | José Otero ya ha acabado su ensayo en el Palau d'Esports L'Illa y nuestro compañero Daniel Borrego nos da algunos detalles de su puesta en escena: color rojo, mar de nubes... José Otero, por cierto, se encontró ayer a un artista eurovisivo, Kristian Kostov, que quedó segundo en 2017 como representante de Bulgaria.

19:10 | Continúan los ensayos: José Otero ya está en el escenario, listo para actuar y preparar "Inviernos en Marte". Por cierto, esta tarde veremos en Benidorm Calling imágenes en exclusiva de la fiesta posterior a la primera semifinal en el Hotel Don Pancho.

19:00 | Os recordamos que en una hora puedes disfrutar de un nuevo episodio de Benidorm Calling. Hablaremos con algunos de los participantes de la segunda semifinal y con Agoney, ganador de la primera semifinal. También podremos ver el photocall del Euroclub. El concierto lo podrás seguir en RTVE Play a partir de las 21.00. ¡No te lo pierdas!

18:30 | Ayer vivimos muchos momentos sorprendentes a lo largo de la primera semifinal, empezando con la actuación con la que Mónica Naranjo inauguró la gala. Nos dejó boquiabiertos con su versión de "Diva", pero también con su cambio de look. ¡Ha estrenado nuevo peinado! Esta es la razón por la que ha decidido cambiar de imagen.

18:05 | ¡Comienzan los ensayos de la segunda semifinal! Nuestro compañero Daniel Borrego se encuentra en el Palau d'Esports L'Illa para contarnos desde allí lo que ocurre en esta jornada, en la que Rakky Ripper, José Otero, Karmento, Famous, Blanca Paloma, E'FEMME, Siderland, Alfred García y Vicco dispondrán de 40 minutos cada uno para ensayar sus actuaciones.

17:35 | Lo que una el Benidorm Fest... Esta mañana hemos vivido un emotivo momento en la rueda de prensa. Parece que Mónica Naranjo y Sharonne quieren cantar juntas. Nuestra maestra de ceremonias siente además un gran aprecio por la cantante y así lo ha confesado antes los medios. "Ya nos conocemos, ya tenemos carretera juntos. Claro que sí", ha asegurado Mónica Naranjo antes de fundirse en un fuerte abrazo con Sharonne. ¿Cuándo podremos escuchar un dúo suyo?

16:45 | Esta tarde en el Benidorm Calling tendremos a Agoney, uno de los ganadores de la primera semifinal. Pero no solo eso, sino que también visitarán el plató alguno de los participantes que se subirán al escenario mañana, y conectaremos con el photocall del Euroclub. A partir de las 20:00, en RTVE Play.

16:00 | Vuelve a ver la rueda de prensa de hoy con los artistas que no han logrado su pase a la gran noche del sábado tras actuar en la primera semifinal. María Eizaguirre y Mónica Naranjo han hablado con Sofia Martín, Meler, Twin Melody, Sharonne y Aritz Aren de sensanciones y previsiones de futuro.

15:30 | Si andas cerca de Benidorm, estás de suerte, porque este viernes puedes ir a ver gratis el Gen Playz que Playz tiene preparado en directo. En Tecnohito a las 19:00. ¿Te apuntas?

14:00 | Te recordamos cuál es la agenda de hoy:

12:00 h: Rueda de prensa con los concursantes eliminados de la Primera Semifinal (DIRECTO EN RTVE PLAY)

Rueda de prensa con los concursantes eliminados de la Primera Semifinal 15:00 h a 01.00 h: Ensayos individuales de la Segunda Semifinal. ¡Las primeras pinceladas en RTVE.es/eurovision!

Ensayos individuales de la Segunda Semifinal. ¡Las primeras pinceladas en RTVE.es/eurovision! 20:00 h a 21:00 h: Benidorm Calling. Primeras reacciones de los concursantes de la Segunda Semifinal tras los ensayos (DIRECTO EN RTVE PLAY)

Benidorm Calling. Primeras reacciones de los concursantes de la Segunda Semifinal tras los ensayos 21:00 h: Euroclub Día 2 con las actuaciones de Karina, Tanxugueiras, Ruth Lorenzo y muchos más (DIRECTO EN RTVE PLAY)

12:53 | Aritz Aren y Twin Melody rompen a llorar al hablar del hate en redes sociales y agardecen todo el apoyo recibido de las personas que les siguen con cariño y respeto.

12:44 | Twin Melody: "Estamos muy contentas porque hay gente que se pensaba que éramos de TikTok y no sabían que empezamos en la música".

12:34 | Meler sobre sus camisetas "demoscópicas": Tenemos un estilista bastante loco que ha aparecido esta mañana en la habitación con las camisetas en la mano" Están hechas con pintura textil y refleja el momento "bonito que vivimos ayer".

12:33 | Twin Melody habla con cariño de la experiencia: "El compañerismo hace que esto valga la pena".

12:30 | Sofía Martín cuenta que "el Benidorm Fest nos ha dado un altavoz gigante de conectar con mucha gente, no solo en televisión, sino también en redes sociales. Es una oportunidad para trabajar en tu proyecto y con gente fantástica".

12:28 | "El Benidorm Fest sigue creciendo, hemos logrado estar en un target joven en el que hemos sido líderes", afirma María Eizaguirre. Añade que hay que tener en cuenta "las conversaciones que hay en redes sociales, el movimiento en TikTok... este festival está en plena forma".

12:25 | María Eizaguirre destaca que en México, Estados Unidos y Argentina ha sido comentado el Benidorm Fest en redes sociales. Además, cuenta que los votos recibidos fueron 10.285, unos 7.507 vía sms y 2.778 en teléfono.

12:22 | Sharonne afirma que le dio impresión abrir la gala después de la actuación de Mónica Naranjo. Ha visto el amor que ha recibido, tanto del público, como de las redes sociales: "Como Drag me hace mucha ilusión conquistar espacios".

12:20 | Aritz Aren está feliz, "nunca había cantado en el escenario y lo viví con muchísimas ganas". Esta puesta de largo en Benidorm solo es el pistoletazo de salida en su trayectoria, porque "quiero seguir".

12:19 | Sofía Martín está muy orgullosa "ha sido una experiencia fantástica con gente maravillosa". Añade que "esto no es una caída, voy a seguir adelante" y da las gracias a las personas que la rodean. En el escenario se sintió "como una súper estrella" y busca repetir hasta ser "lo mejor de mi".

12:18 | Twin Melody: "Lo pasamos super bien, estamos muy agradecidas". Esto no es un "sayonara", ya que confiesan que tendrán encuentros con los fans, varias sorpresas porque "Nosotras nunca paramos".

12:15 | Meler desvela su camiseta sorpresa con el título "demóscopico", ya que anoche fueron los más votados a través de esa vía. "Estamos súper orgullosos de la actuación que hicimos", cuentan.

12:13 | Mónica Naranjo lanza un mensaje de ánimo a las cinco candidaturas que se han quedado a las puertas de la gran final: "El camino es muy largo, este trabajo es pico y pala. El talento, si no va a acompañado de trabajo, no vale para nada". Añade que "es muy importante renovar la técnica".

12:10 | Empieza la rueda de prensa con los participantes de la primera semifinal que no consiguieron pasar a la gran noche del sábado. María Eizaguirre habla con Mónica Naranjo sobre sus sensaciones de la vealda. ¡Síguela en directo!

9:49 | ¡Muy buenos días a todos! Resaca emocional tras una Semifinal de infarto. Tras saber quiénes son los cuatro finalistas que van directos a la gala del sábado 4, en unas horas estarán en directo en rueda de prensa las cuatro propuestas que no lograron convencer al jurado.

00.48 | "Quiero arder" de Agoney, "Yo quisiera" de Alice Wonder, "Mi familia" de Fusa Nocta y "Arcadía" de Megara son los cuatro primeros semifinalistas del Benidorm Fest 2023, que pelearan por el Micrófono de Bronce y el billete a Liverpool 2023. ¿Quiénes serán los cuatro siguientes? ¡Descúbrelo el 2 de febrero!

00.44 | Y el televoto: 40 puntos a Agoney, 35 a Aritz, 30 a Megara, 28 a Fusa Nocta, 25 a Alice Wonder, 22 a Sharonne, 20 a Twin Melody, 15 a Meler y 13 a Sofía Martín.

00.43 | El voto demoscópico otorga su puntuación: 40 a Meler, 35 a Agoney, 30 a Megara, 28 a Twin Melody, 25 a Fusa Nocta, 22 a Aritz Aren, 20 a Sharonne, 15 a Alice Wonder y 13 a Sofía Martín.

00.39 | El jurado profesional ha otorgado la siguiente puntuación: 86 a Agoney, 79 a Alice Wonder, 65 a Fusa Nocta, 51 a Megara, 50 a Aritz, 45 a Sharonne, 29 a Meler, 29 a Twin Melody y 22 a Sofía Martín

00.05 | ¡Ya puedes votar por tu favorito! Vuelve a ver todos los vídeos de las actuaciones y elige a tu favorito