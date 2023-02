Muchos la conocieron en 2019, cuando participó en Factor X. Fusa Nocta -así es el nombre artístico de Miriam Nares- cautivó a Risto Mejide y a la audiencia, un reto al que vuelve a enfrentarse ahora. La valenciana participa en el Benidorm Fest con "Mi familia", un tema que ella misma ha compuesto junto a Ignacio Moreno Gonzalez y Carlos Padilla Linares. Fusiona diversos géneros, con un comienzo muy original.

Como ya hizo Harry Styles en su hit "As It Was" -el británico incluyó la voz de su ahijada en el comienzo de su canción-, Fusa Nocta empieza "Mi familia" con el mensaje de una niña muy especial para ella. "Miri, me ha gustado un montón tu vídeo. Espero que vengas un día o que nosotros vayamos a verte. Un besito", se puede escuchar nada más empezar el tema.