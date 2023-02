Mónica Naranjo es una de las artistas españolas más versátiles y atrevidas de la escena musical española. Imposible olvidar aquel look bicolor, al más puro estilo Cruella Deville, con mitad de su cabello rubio y mitad negro. También la hemos visto con la melena a lo garçon, con el pelo trenzado e, incluso, con la cabeza pelada al cero. En los últimos años, la interprete de temas inolvidables como Desatame o Sobreviviré, ha optado por un estilo más conservador… o eso pensábamos, porque esta semana coincidiendo con la celebración del Benidorm Fest, la cantante ha decidido transformar su imagen.

Como el resto de concursantes del festival, la presentadora del certamen previo a Eurovisión, también guardaba en secreto su puesta en escena. Encargada de abrir la gala de la Primera Semifinal, su cambio de look dejó a todos en shock. Irreconocible y deslumbrante, la cantante no desveló su nuevo color de pelo hasta el momento de estallido de la canción, un momento que dejado a los eurofans sin palabras, no solo por su torrente de voz, sino también por el look con el que ha aparecido la artista sobre el escenario.

Tras una gala llena de emociones y grandes actuaciones, los artistas afrontan la gran final contentos y con mucha ilusión ✨https://t.co/r2Mz7xq0IO pic.twitter.com/xwMyr3dpSm“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

Pero, ¿por qué este cambio de imagen? En la rueda de prensa del Benidorm Fest de este miércoles, la artista no ha podido evitar la pregunta. “Como todos los cambios de look, se me fue la cabeza”, decía. Naranjo, que mostraba su nueva melena radiante aseguraba que estaba aburrida de verse y que este “era el momento”. “La verdad es que me ha sorprendido aguantar tantos año de morena”, comentaba. Mónica Naranjo durante su actuación en BF RTVE