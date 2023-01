México siempre tendrá un hueco en el corazón de Mónica Naranjo, y eso que la relación con este país no siempre ha sido dulce. La catalana empezó a cantar en España, pero no obtuvo la respuesta del público y el sector audiovisual que esperaba. Por eso, con tan solo 18 años, hizo las maletas y se fue a México. Era el año 1992, el año de su renacer como artista. De la mano de Cristóbal Sansano, su descubridor y más tarde su pareja, lanzó su primer álbume en 1994, en el que destacó sl single 'El amor coloca'. El éxito de este trabajo empujó a la cantante a grabar Palabra de mujer, el trabajo con el que arrasó a ambos lados del Atlántico. México fue su cuna artística, su punto de partida. "Yo artísticamente nací en México. La discográfica entendió el proyecto y el país fue muy generoso conmigo, me abrieron el corazón. Me perdonaron, la falta de experiencia, la juventud, la osadia", dijo años más tarde en una entrevista. Y quizá esa osadía fue la que le pasó factura.

Las armas de Mónica Naranjo Con Palabra de mujer conquistó España, su país. Este segundo dísco fue su pasaporte al estrellato, alcanzando una fama y una popularidad sin precedentes. Es lo que se llama coloquialmente un discazo. Tiene 10 temas y casi todos se lanzaron como singles: 'Desátame', 'Empiezo a recordarte', 'Entender el amor', 'Ámame o déjame', 'Pantera en libertad', 'La campanas del amor', y la que cierra el disco 'Tú y yo volvemos al amor' sonaron con fuerza en la radio y las actuaciones de Mónica Naranjo en televisión hacían aumentar los índices de audiencias. Vendió más de 2 millones y medio de copias en todo el mundo, toda una gesta musical. ¿Cuáles eran sus armas? En este punto todos coinciden: su voz y su imagen. 'Palabra de mujer' fue el segundo disco de Mónica Naranjo La cantante se asoma en la portada del disco con una fotografía en la que parece que está desnuda. Su rostro está enmarcado por una melena bicolor: rubio y negro. En las fotografías interiore, con diseño gráfico de Tony Luz, vemos las fotografías que le hizo Carlos Somonte, imágenes sensuales y provocadoras en las que la artista posa con diseños lenceros, tops atrevidos y un aire de pin-up. El look, atrevido y novedoso, fue todo un acierto. Se dicho y escrito de todo, sobre el peinado bicolor de Mónica Naranjo, una idea del famoso peluquero Rupert, que lo ideó para Madonna, pero terminó en el cabello de la catalana. Con esa imagen tan rompedora, ese 'chorro de voz' de soprano y un talento brutal para estar sobre un escenario, Mónica Naranjo logró su sueño y se convirtió en la artista que es hoy: una de las más importantes de la industria española. Mónica Naranjo en un de sus primeros conciertos tras publicar 'Palabra de mujer' GTRES