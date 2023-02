¡Ya conocemos a los primeros clasificados del Benidorm Fest 2023! Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara son los artistas más votados de la primera semifinal y consiguen así el pase a la gran final de este sábado 4 de febrero, donde volveremos a escuchar "Quiero arder", "Yo quisiera", "Mi familia" y "Arcadia", las canciones con las que han conquistado esta noche a público y jurado.

Este martes hemos podido disfrutar también de las propuestas de Aritz Aren, Sharonne, Meler, Twin Melody y Sofía Martín, que dicen adiós al Benidorm Fest 2023. "Flamenco", "Aire", "No nos moverán", "Sayonara" y "Tuki" no han logrado clasificarse, pero sus actuaciones han sido increíbles y ya forman parte de la historia del festival.

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se han impuesto con 161, 119, 118 y 111 puntos, respectivamente. Agoney ha sido el favorito del jurado profesional, con Nina como portavoz, y también del televoto, que le ha dado su puntuación máxima, de 40 puntos. Se ha impuesto a una distancia de 42 puntos respecto a Alice Wonder, la segunda artista más votada. La muestra telescópica, por otra parte, se ha decantado por Meler, que, sin embargo, no ha logrado clasificarse. Sin duda, una noche de emociones en la que, acompañados por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, nuestros maestros de ceremonias, también hemos podido disfrutar de las voces de Edurne y Leo Rizzi, que han acudido como invitados de esta primera semifinal.

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se convierten así en los cuatro primeros participantes confirmados para la gran final, con otras cuatro plazas disponibles. ¿Quién completará la lista? Lo descubriremos este mismo jueves en la segunda semifinal, en la que actuarán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco. Los cuatro más votados se sumarán a la última gala de la semana, en la que conoceremos quién (o quiénes) representará a España en Eurovision este año.