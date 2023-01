Estudió derecho y trabajó como abogada, pero Inés Hernand estaba llamada a convertirse en un personaje televisivo. Lo suyo es la comunicación y tiene un talento especial para conectar con la gente joven, lo hizo desde Gen Playz junto a Dario M y luego como presentadora del Benidorm Fest. En 2022 lo presentó junto a dos pesos pesados como Máximo Huerta y Alaska, pero no se achantó y llamó poderosamente la atención. Luego saltó al programa La Noche D, que condujo junto a Eva Soriano, tras salir Dani Rovira. Sus armas son la naturalidad, un lenguaje que llega a todos y un estilo propio a la hora de vestir. Con ellas ha conquistado al público, sobre todo a la generación Z.

La presentadora se atreve con casi todo y cuenta con la ayuda del estilista Raúl Rodríguez. Juntos logran looks que hacen suspirar a sus seguidores. Pasa del negro absoluto a los tonos flúor con una soltura envidiable, y tan pronto adopta una aire sofisticado y nocturno como otro romántico y sensual, siempre llevados a su terreno. Adora las plumas y los flecos, pero también el cuero y el tul. "En estos dos años que llevamos juntos, hemos podido modelar su imagen, siempre con la ayuda de Ismael, el maquillador", dice el estilista, consciente de la importancia de trabajar en equipo. "Inés nos da libertad para trabajar y hemos apostado por looks rompedores, con influencias que van del rock&roll al punk, pero siempre desde la moda", revela.

Una cintura de cine

En este tiempo a su lado, ha aprendido que prendas le sientan mejor. "Su punto fuerte es la cintura, por eso utilizamos mucho el corsé. ¡Tiene una cintura de avispa increíble!". Y también sabe qué tonos de la paleta cromática son los más acertados para ella. "Le quedan muy bien los azules, sobre todo los azules en tono celeste, como sus ojos, y también los rosas". Y rosa es el fabuloso look que lleva Inés Hernand en la primera semifinal de Benidorm Fest 2023, un look al más puro estilo de las divas del séptimo arte. "Es un look inspirado en el Old Hollywood, en las actrices de la edad dorada del cine, pero también es una oda al látex", revela Raúl.