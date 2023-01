Dúos increíbles nos ha dejado emocionantes actuaciones, pero también la complicidad de distintos artistas que nos han conquistado todas y cada una de las veces que se han subido al escenario. Dos de esos cantantes son, sin duda, Agoney y Ana Belén. Nos han regalado sus propias versiones de canciones como "Lobo hombre en París" o "Eloise" y también una bonita amistad que ha traspasado las fronteras del programa.

Agoney participa ahora en el Benidorm Fest, su segundo intento por representar a España en Eurovisión. Ya formó parte la gala especial de Operación Triunfo para elegir al artista que viajaría a Lisboa en 2018: Agoney y Miriam Rodríguez cantaron "Magia", pero el público prefirió "Tu canción", con Amaia y Alfred. Agoney presenta ahora "Quiero arder" y, aunque no ha hablado con Ana Belén de la canción, sí sabemos cuál fue la reacción de la artista al enterarse de que Agoney quería participar en el festival.

¿De qué suelen hablar?

La complicidad entre Agoney y Ana Belén ha sido evidente en todas las actuaciones que han protagonizado en Dúos increíbles y también la comparten más allá del programa, en su día a día. Eso sí, prefieren no hablar de trabajo. "Al final cuando estás trabajando y hablas con alguien, lo último que te apetece es volver al trabajo. Cuando hablo con Ana hablo de la vida, de cómo va todo, en general", dice él en Eurovermú.

Y entre esas cosas de su vida que comentan se encuentra, por ejemplo, la broma que vivió Ana Belén en la última Gala Inocente, Inocente: su hija le hizo creer que estaba colaborando con el CNI para destapar a un espía. "En Navidades me hizo mucha gracia cuando me llamó y me contó lo de la broma de cámara oculta que le habían hecho por Inocente, Inocente y yo me moría de risa cuando me lo contaba", explica Agoney.