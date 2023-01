Todo el equipo del Benidorm Fest 2023, que se celebrará los días 31 de enero y 2 y 4 de febrero, está listo para arrancar su semana más importante. Entre ellos, los ocho miembros del jurado que tomarán parte en la elección del nuevo representante de España en Eurovisión. Como sabes, la preselección española, en la que participan Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E'FEMME, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody o Vicco tendrá una votación mixta.

Además del voto demoscópico (25%) y el televoto (25%), la decisión del jurado profesional será crucial, con un peso del 50%, conforme se establece en las Bases Benidorm Fest 2023. Pero, ¿quién conforma ese grupo profesional? Este año hay algunas novedades. Conformado por destacados miembros de la industria musical, habrá representantes nacionales e internacionales, empezando por Christer Björkman, productor de televisión sueco, responsable del Melodifestivalen -la preselección sueca- durante casi dos décadas y miembro del equipo de producción de Eurovisión y Eurovisión América.

La acompañan Nina, primera directora de la Academia de Operación Triunfo, todo un referente en la industria del musical y que ejercerá de portavoz del grupo de profesionales. Además estarán Nicola Caligiore, Tali Eshkoli, Katrina Leskanich, William Lee Adams por parte del jurado internacional, e Irene Valiente y José Juan Santana en el nacional. Descubrimos más detalles de ellos, a continuación:

Katrina Leskanich

Es cantante y líder del grupo Katrina & the Waves, que representó a Reino Unido en 1997 y que ganó la edición celebrada en Dublín con la canción ‘Love shine a light’. Gran estrella de la canción de los años 80, que ha logrado varios éxitos internacionales como ‘Walking on sunshine’ (1985), ‘Sun Street’, ‘Do You Want Crying’ o ‘Que te Quiero’.