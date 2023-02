Probablemente lo conozcas, si todavía no has descubierto a uno de los cantantes que más futuro tiene en la industria musical de nuestro país, a partir de ahora te vas a cansar de escuchar su nombre. Lo tiene todo, el talento y presencia, menos el nombre de artista. El suyo no le convencía: Julio Alberto Rizzi Vadillo. Por eso se buscó uno que le hiciera justicia a su música: Leo Rizzi. Nació en Ibiza en 1998, aunque de muy pequeño se fue a Uruguay, el país de origen de su padre, donde vivió su adolescencia. Ahora tiene 24 años y vive en España, donde ha encontrado su lugar. "Era una persona mucho más rígida, me contenía mucho más. Cuando llegué aquí, me dije: 'Me puedo permitir ser'. Y eso fue un cambio tremendo", aseguró en una entrevista para la revista Vogue.

Hay quien le compara con Mick Jagger, uno de sus grandes referentes, sobre todo a nivel estético, con su estilo y sus looks. Gracias a su hermana mayor le picó el gusanillo de la música. Así fue cómo Leo Rizzi empezó a escuchar grupos como My Chemical Romance o Green Day. Quién le iba a decir entonces que hoy iba a estar subiéndose a los escenarios de medio mundo en su primera gira internacional. En febrero tiene previstos varios conciertos en México y después tiene varias fechas en Valencia y Barcelona. Pero, antes, se sube al escenario del Benidorm Fest 2023 como artista invitado en la primera semifinal del certamen.

¿Cómo ha conseguido Leo Rizzi llegar hasta aquí? Las redes sociales han tenido mucho que ver en su carrera profesional, fueron las que le ayudaron a crecer, sobre todo TIkTok, donde ahora acumula casi dos millones de seguidores, siendo uno de los cantantes españoles que más tiene.

Estuvo a punto de entrar en Operación Triunfo Leo Rizzi podría haber sido uno de los concursantes de Operación Triunfo 2018. Fue acompañar a su hermana al casting y, según cuenta, coincidió con un amigo y "me vine arriba". Entonces tenía 19 años. Probó suerte y fue pasando de fase en fase, pero algo le hizo cambiar de idea. Al final, quiso seguir con su proyecto artístico tal y como él lo había planeado en lugar de continuar superando fases y concursar. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Leo Rizzi (@leorizzi)“ “ EN 2021 lanzó su primer EP titulado Canciones para escuchar en el río. Entre sus canciones más conocidas, "Siempre quedará París" o "Amapolas". Leo Rizzi ha colaborado con otros artistas de la talla de Pablo Alborán, con quien comparte el tema "4U".