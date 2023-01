Hoy, martes 31 de enero, tienes una cita en RTVE y la mejor música. Tanto si eres eurofán como si no, no te puedes perder el derroche de talento que hoy veremos en el escenario del Benidorm Fest 2023. De este certamen saldrá el elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión. La 1 emite esta noche la primera semifinal. Además de los participantes, el show contará con grandes invitados. Rodrigo Vázquez, Mónica Naranjo e Inés Hernand serán los maestros de ceremonias. Si prefieres ver una película, La 2 emite Viento de libertad, dirigida por Michael Herbig. Sigue leyendo para enterarte de todo.

22:50 horas, en La 1: Primera semifinal del Benidorm Fest

Los 18 participantes del Benidorm Fest se divididen en dos grupos y esta noche le toca al primero jugarse su plaza el próximo sábado. Este martes no te pierdas la primera semifinal del certamen musical, en la que actuarán los siguientes artistas: Agoney con "Quiero arder"; Alice Wonder con "Yo quisiera"; Aritz con "Flamenco"; Fusa Nocta con "Mi familia"; Megara con "Arcadía"; Meler con "No nos moverán"; Sharonne con "Aire"; Sofía Martín con "Tuki"; y Twin Melody con "Sayonara". El resto de cantantes defenderán el próximo jueves 2 de febrero su candidatura. Si todavía no has escuchado sus propuestas, puedes hacerlo pinchando aquí.

Artistas que participan en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023

Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez se ponen este año al frente del certamen, que podrás seguir en directo a partir de las 22:50 horas en La 1, RTVE Play o RNE. Variedad de estilos, pero, sobre todo, mucho talento. ¿El objetivo? Ser el representante de España en la próxima edición del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Liverpool. La gran final se celebrará el 13 de mayo de 2023.