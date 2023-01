Las redes se inundan de mensajes de apoyo a la familia en homenaje a la actriz. Neil Druckmann, director creativo de The Last of Us, la nueva serie de HBO Max basada en el citado videojuego, confiesa que su corazón está destrozado: "Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano [...] Nuestros pensamientos están con sus seres queridos". Jon Cassar, director y productor ejecutivo de la serie 24, también le ha dedicado unas palabras: "Annie se convirtió en más que una compañera de trabajo, se convirtió en una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaban con ella".

“I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! ��



TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT“