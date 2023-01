En sus redes sociales es la protagonista indiscutible, la llegada de Bella ha sido para su madre, Alice Campello, un sueño cumplido. La influencer italiana siempre ha querido tener una niña. Alessandro, Leonardo y Edoardo, son los nombres de los hijos que ha tenido con Álvaro Morata. Ahora su familia numerosa vuelve a ampliarse, esta vez con una nueva inquilina, su primera hija. Sin embargo, el que pensaba que iba a ser el día más feliz de su vida, se convirtió en una pesadilla para ella y también para sus seres queridos, que pensaron que no iban a volver a ver con vida a Alice.

Alice Campello ya compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales un resumen de lo que ocurrió el día del parto, aunque no fue muy exhaustiva. La influencer y empresaria se ha sincerado en la televisión italiana, el programa Verissimo, donde ha contado con pelos y señales cómo vivió aquel día y su ingreso en la UCI. "El parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa. Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia", cuenta la esposa de Álvaro Morata. Después, recuerda despertar más de diez horas después en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Para salvarle la vida a Alice Campello, los médicos tuvieron que hacerle hasta 17 transfusiones de sangre: "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron. La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto".

Finalmente, pudo volver a abrazar a su hija recién nacida, Bella: "Me lo merecía y siempre lo había querido". Uno de los que peor lo pasó en esos momentos de angustia fue el padre de sus hijos, Álvaro Morata. "Le vi la cara y estaba pálido, destrozado", confiesa. El futbolista le dedicó una publicación en redes donde destacaba la fortaleza de Alice Campello: "Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mí. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella. Eres lo mejor que me ha pasado y mi vida sin ti no tendría ningún sentido".

Esta experiencia le ha cambiado la vida. y le ha dado una lección que jamás olvidará. "Hoy lo veo todo con más amor, más especial", reconoce. Ahora la pareja está feliz. Hace una semana Bella asistió al primer partido de su padre luciendo la camiseta del Atlético de Madrid con su nombre en el dorsal.