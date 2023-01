Es la serie de moda esta semana y el estreno de su primer capítulo está siendo aclamado y ya se aventura que la historia será una de las grandes producciones del año. En The last of us, el videojuego (Naughty Dog) se convierte en serie y Pedro Pascal y Bella Ramsey prometen dar mucho que hablar en entregas futuras de premios. Terror, apocalipsis y zombis es una fórmula más que vista, pero que vuelve a funcionar. No porque la producción sea espectacular y la trama esté bien construida, que también, sino porque hemos aprendido que puede ser verdad.

Arranca de manera inquietante para un público que se acaba de quitar la mascarilla. En 1968 dos científicos advierten durante una entrevista en televisión de la existencia de un hongo capaz de infectar el cerebro haciendo perder el control al sujeto. No habría cura ni sistema de prevención. Su propagación se daría en un ambiente de altas temperaturas. Risas de los espectadores, pitorreo del presentador... Pero no para el espectador de HBO que vive en 2023 y sufre ya las consecuencias del cambio climático. Sabemos que podría pasar, ya lo hemos visto antes.