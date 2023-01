El actor chileno Pedro Pascal sabe muy bien lo que es enfrentarse al lado oscuro. Ya sea empuñando un arma, desde las tierras lejanas de Dorne en Juego de tronos; o a base de plomo en mitad de las selvas colombianas, en Narcos o, por supuesto, blandiendo espada laser en plena galaxia, con The Mandalorian. A sus 43 años, no hay villano que se le resista y, ahora, le tocaba enfrentarse a los zombies en The last of us, una de las series más esperadas del año, adaptación del aclamado videojuego del mismo nombre, que acaba de estrenarse en HBO Max.

Tras saltar a la fama con su papel como Oberyn Martell en Juego de Tronos, allá por 2014, su nombre no ha dejado de sumarse a los repartos de las ficciones más destacadas del momento. Un año después de pasearse por la tierra de los dragones, cambio armadura por chaleco antibalas y se metió en la piel de Javier Peña, el agente de la DEA que se convirtió en una pieza clave en la operación para capturar a Pablo Escobar. Una operación que se desarrolla en las dos primeras temporadas de la serie de Netflix, Narcos.

Pedro Pascal se lanza a una de zombies con HBO Max

A partir de entonces, Pedro Pascal empezó a participar en súper producciones de Hollywood como La gran muralla (2016), Kingsman (2017), The Equalizer (2018), Wonder Woman 1984 (2020) o El insoportable peso de un talento descomunal (2022), en la que le vimos junto a Nicolas Cage y el actor español Paco León. También le pudimos ver en un videoclip de la cantante Sia, un pequeño papel para la canción Fire meet gasolina en el que estaba acompañado de la modelo Heidi Klum. Más tarde, en 2019, regresa a las plataformas con su primer papel protagonista gracias a espinof de Star Wars, The Mandalorian.