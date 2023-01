En 1981, las películas que llegaban a la cartelera eran El cartero siempre llama dos veces, Ricas y famosas, Un hombre lobo americano en Londres, El pelotón chiflado y Solo para tus ojos. La llegada de Carros de fuego, ambientada en los Juegos Olímpicos que París celebró en 1924, fue todo un acontecimiento cinematográfico: traspasó las pantallas para llegar otros sectores, como el deporte y la música, e impulsó notablemente el cine británico. Es un clásico moderno, una película que envejece con dignidad y que está a la altura de títulos posteriores. Tanto el director como los actores eran unos 'perfectos' desconocidos, pero esto no mermó el éxito de la película, que tuvo una excelente acogida en la Academia de Hollywood, logrando siete nominaciones a los Premios Oscar. La banda sonora de la película

El significado del título

El título de la película iba a ser The Runners, pero el guionista Colin Wellan, que se inspiró en un verso del poema 'And did those feet in ancient times' que William Blake escribió en 1808, convertido 'Jerusalén', el famoso himno inglés que, entre otras cosas, se cantó en la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Para muchos es el himno oficioso de Inglaterra y suele sonar en eventos deportivos, religiosos e incluso políticos.

Bring me my Bow of burning gold;

Bring me my Arrows of desire:

Bring me my Spear: O clouds unfold!

Bring me my Chariot of fire!