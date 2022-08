Han pasado 25 años desde que Diana de Gales perdió la vida en un accidente de tráfico, pero ni siquiera el paso del tiempo ha llevado al olvido, todo lo contrario. Primero, porque un personaje como el suyo, tan expuesto, tan diferente, tan caitivador y tan querido por el público, siempre acaba convirtiéndose en mito. Segundo, porque son demasiadas las incógnitas que rodean su muerte, a pesar de la versión oficial. ¿Por qué ninguna cámara captó al vehículo en su recorrido por el centro de París? ¿Por qué la ambulancia que socorría a Lady Di tardó 45 minutos en recorrer solo seis kilómetros?

"Al mundo entero le costó aceptar que la princesa de Gales murió en un accidente mundano", aseguraba la jefa de la brigada criminal a cargo del caso, Martine Monteuil. Estas son algunas de las teorías conspiranoicas que han surgido a raíz de la tragedia que provocó la muerte de Lady Di.

Dodi Al Fayed, pareja de Diana de Gales, viajaba junto a ella en el momento de la tragedia. Él también perdió la vida y su padre, Mohamed Al Fayed, siempre ha tenido claro quién fue el culpable de su muerte: Felipe de Edimburgo. Estaba convencido de que aquello no fue un accidente, sino que estaba orquestado por el duque. Según él, estas fueron las palabras que le dijo Lady Di antes de morir: "Si me pasa algo a mí, puedes estar seguro de que el príncipe Felipe, ayudado por la inteligencia británica, es el culpable".

¿Qué motivos tenía el esposo de la reina Isabel II para querer acabar con la vida de Diana? El propio Mohamed Al Fayed aseguró que estaba embarazada y que pretendía anunciar su compromiso con Dodi Al Fayed. La fecha elegida para contar la noticia sería el 1 de septiembre, justo un día después del accidente. De hecho, se dice que Dodi le había comprado el anillo a la princesa. Esto sería algo que sería intolerable para el duque de Edimburgo. Otros aseguran que la princesa conocería muchos secretos de la corona británica que, de salir a la luz, serían un escándalo.

Diana de Gales junto al resto de la familia real británica GTRES

Los mismos motivos que podrían haber llevado a la reina Isabel II a ordenar su asesinato. Algunos apuntan a la monarca como la culpable de su muerte. Lo cierto es que el juez Scott Baker, a cargo de la investigación judicial sobre la muerte de Diana de Gales, reiteró en el año 2008 el veredicto antes de dar por cerrado el caso: "No hay pruebas de que el Duque de Edimburgo ordenara la ejecución de Diana y tampoco hay pruebas de que los servicios de inteligencia o cualquier otra agencia del Gobierno la organizara".

Lady Di junto a la reina Isabel II GTRES

El entonces jurado compuesto por seis mujeres y cinco hombres rechazó toda clase de teorías conspiranoicas y sentenció que el accidente en el Puente del Alma de París fue causado por el chófer, que conducía ebrio, y por el acoso de los nueve paparazzi que perseguían a Diana aquella noche. Además, los ocupantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Los teóricos de la conspiración aseguran que la mecánica del coche había sido alterada. También está la teoría de los destellos de luz: hay varios testigos que aseguraraon haber visto una luz muy brillante cuando el automóvil se dirigía al túnel poco antes de estrellarse.

Así quedó el coche en el que viajaba Lady di tras el accidente GTRES GTRES

Las investigaciones también apuntan a que un segundo coche pudo estar implicado en el accidente, ya que el vehículo en el que viajaba la princesa Diana tenía marcas de pintura del famoso Fiat Uno blanco. El guardaespaldas de la princesa Diana de Gales, único superviviente de la tragedia, Trevor Rees-Jones, confirmó la existencia del coche, que les perseguía en el momento del accidente. También hubo otros testigos que lo vieron salir del puente y corroboraron su versión. Pero aquel detalle es uno de los pocos que el guardaespaldas recuerda debido a su amnesia. "Soy la única persona que podría decirle a la gente de verdad, pero no puedo recordar nada", reconocía en su libro The Bodyguard's Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor.