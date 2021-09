La muerte de Diana de Gales supuso una conmoción para el mundo. La noticia cayó como una bomba en la sociedad, tanto en los que adoraban y casi veneraban a la 'Princesa del pueblo' como en los que vivían ajenos a su vida. Era la mujer más fotografiada del planeta, una mujer perseguida, acosada, analizada, juzgada. En vida y tras su muerte. Se dijo que la casa real inglesa vivía con nerviosismo cada una de sus apariciones públicas y que era la 'china en el zapato' para el servicio de inteligencia. Por eso, tras su muerte, surgieron varias teorías que barajaban la idea del asesinato. Han pasado 24 años desde que la fatalidad segara su vida a los 36 años y la de todos los que la querían, sobre todo sus hijos.

La mayoría de la gente se enteró del accidente primero por radio y luego por televisión. Muchos desayunaron con el dolor, otros con la sorpresa. Y todos sin Diana. Las noticias llegaban sin cesar a todos los rincones del mundo mientras los periodistas que trabajaban en París aparcaban los temas que suelen abrir los informativos para contar, de primera mano, lo que estaba sucediendo en la capital francesa. Entre ellos Miguel Ángel Sacaluga, corresponsal de RTVE. "Recuerdo aquella noche con mucho agobio. Yo estaba cenando en Madrid, terminando mis vacaciones, y de vuelta a casa, al escuchar la radio en el taxi me enteré de la noticia, y tuve que volar al día siguiente a primera hora de la mañana a París". Nada más llegar empezó a trabajar, algo difícil dadas las circunstancias. " En primer lugar lo que me encuentro nada más llegar a París es una ciudad en shock, un país en shock. Están en shock las autoridades políticas que se encontraban con lo que podía ser un magnicidio y que, evidentemente, desplegaron toda su capacidad con las judiciales", añade.

Sacaluga pone el dedo en la herida de un país que tuvo que afrontar algo inesperado y muy complejo porque afectaba a muchas partes implicadas, y a dos países. " ¡Estaba en juego la credibilidad de toda Francia!", dice . "Y estaban en shock las autoridades policiales porque en un primer lugar se especuló con todo tipo de razones que podían estar detrás de ese accidente. Me encontré con una sociedad francesa, paradigma del republicanismo, conmocionada, queriendo transmitir a la familia real, y a la princesa de Gales, todo su cariño".

Cinco vías de investigación

Las teorías se hacían paso entre la información y los periodistas navegaban entre lo oficial y lo no oficial. "Hubo supuestas filtraciones de cómo se había sucedido ese suceso. Hubo cinco vías de investigación: que fuera un atentado terrorista, se habló de que fuera el propio padre de Dodi Al Fayet, se habló de la casa real, se habló de las mafias y se contempló como tan solo un accidente. ¡Este suceso reúne los elementos clave de un thriller! Uno de los elementos centrales de esos días era que saber si Diana estaba embarazada o no, y por eso se esperó a la autopsia. "No era solo un tema de prensa rosa. Si estaba embarazada nacía un hijo o una hija vinculada a la casa real y vinculada al imperio empresarial de los Al-Fayed, y podría ser un eventual sucesor".

Tras la investigación llevada a cabo en Gran Bretaña, un jurado dictaminó homicidio involuntario por parte del conductor Henri Paul, que también murió en el accidente, y los paparazzi que perseguían el coche. "La muerte de los fallecidos fue causada o contribuyó a ella el hecho de que los fallecidos no llevaban cinturón de seguridad y por el hecho de que el Mercedes chocó contra el pilar en el túnel del Alma en vez de colisionar con otra cosa". 24 años en los que el espíritu de Diana no ha desaparecido, al contrario. Hoy, cuando hubiera cumplido 60 años, está más viva que nunca: como personaje histórico, como icono de moda, como símbolo de libertad.