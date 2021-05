Tras el informe que demuestra que la entrevista más personal y polémica de Lady Di fue conseguida con "métodos engañosos" por el periodista Martin Bashir, que expuso a la princesa en la BBC frente a 23 millones de teleespectadores, la familia de Diana Spencer ha saltado a condenar el suceso y a pedir públicamente responsabilidades. Era el año 1995, y Diana de Gales pronunciaba la fatídica frase en la que reconocía el affair entre Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles: "Éramos tres en el matrimonio". Lo que siguió fue la tragedia: paranoia, persecución de la prensa y la muerte de Diana en 1997.

La radiotelevisión pública británica encargó al 'lord' John Dyson una investigación interna sobre las circunstancias que rodearon la entrevista, que muestra que efectivamente en su día se miró hacia otro lado y no se investigó al periodista que "no cumplió los estándares de integridad y transparencia que son su sello de identidad". Y, aunque llegue tarde, la BBC ha reconocido su responsabilidad y expresado sus disculpas pidiendo un perdón "completo e incondicional" por haber manipulado a la princesa Diana.

De todas las reacciones, que incluyen al Gobierno y al primer ministro Boris Johnson, las más esperadas eran las de William y Harry, los hijos de Lady Di. Especialmente tras la entrevista en la que Harry, que se ha alejado de la corona junto a Meghan Markle, confiesa que la muerte de su madre lo empujó a una espiral de drogas y alcohol y a desarrollar graves problemas psicológicos. La suya ha sido la respuesta más contundente, llegando incluso a culpar a la cultura tóxica de los medios de comunicación de la muerte de su madre aquel fatídico accidente de tráfico en París.

Aunque el príncipe William, duque de Cambridge, tiene un temperamento más discreto que el de su hermano y no suele mostrar su opinión en las polémicas que salpican a la Corona, ha sorprendido en su declaración afirmando que l os engaños "afectaron significativamente" a lo que su madre dijo ante las cámaras y le influyeron más adelante, aumentando su "paranoia" y empeorando la relación entre sus padres. Aunque aprecia la disculpa, ha querido dejar claro que no cree que "un periodista deshonesto" tuviese la culpa de todo y responsabiliza doblemente a la BBC por "mirar al otro lado".

El infierno de Harry de Inglaterra tras la muerte de su madre

El príncipe estaba a punto de cumplir los 13 años cuando Diana de Gales falleció, dejándolo huérfano y atrapado por un protocolo real que le obligó a pasear el duelo delante de la nación entera. Recientemente Harry mostraba su rechazo por el hecho de que un niño de su edad fuese sometido a semejante escrutinio, pero sólo ahora hemos sabido el alcance del daño psicológico provocado por el fallecimiento de Lady Di. En su nueva docuserie junto a Oprah Winfrey, The Me You Can't See, el hijo pequeño de Carlos de Inglaterra se ha propuesto sincerarse sobre sus problemas de salud mental. Y en el último episodio ha revelado que sufrió ataques de pánico y cayó en el consumo de alcohol y drogas mientras luchaba contra todos sus sentimientos y temores.

"Poco a poco me fui dando cuenta de que, vale, no bebía de lunes a viernes, pero probablemente me bebía el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Y me daba cuenta de que bebía, no porque lo disfrutara, sino porque quería enmascarar algo". En su entorno, nadie quería tratar el problema que tenía delante de los ojos. "Cada vez que me ponía un traje y una corbata para hacer el papel lo pasaba muy mal. Antes de salir de casa ya estaba sudando, mi ritmo cardíaco era... Estaba en modo de lucha o huida, con ataques de pánico, ansiedad severa. Así que de los 28 a los 32 años fue una época de pesadilla en mi vida, enloqueciendo", cuenta.

Y el suceso del que huía era de la muerte y del recuerdo de su madre, algo que le sigue generando problemas a día de hoy: "No quiero pensar en ella, porque si pienso en ella entonces surge el dolor porque no puedo traerla de vuelta y me va a poner triste. ¿Qué sentido tiene pensar en algo triste, qué sentido tiene pensar en alguien que has perdido y que nunca vas a recuperar? Por eso decidí no hablar de ello. ¡Nadie hablaba de ello! Si la gente me decía '¿cómo estás?' Yo decía 'bien'. Nunca dije feliz ni triste, sólo bien. Bien era la respuesta fácil aunque mi cabeza estaba pensando en otra cosa".

Palabras que hacen eco con lo que declaró Meghan Markle en su primera y polémica entrevista con Oprah: que, cuando comenzó a experimentar ideaciones suicidas, fue incapaz de compartirlo con su marido por miedo a ahondar en el trauma de la pérdida que sigue afectando a Harry hasta nuestros días.

