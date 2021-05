El periodista británico Martin Bashir utilizó métodos "engañosos" para conseguir una entrevista con la princesa Diana, transmitida por la BBC en 1995. Según un informe independiente publicado este jueves, "con su engañosa conducta, Bashir logró organizar el encuentro que desembocó en la entrevista a Lady Di".

La investigación interna lanzada por la BBC sobre las circunstancias que rodearon la entrevista televisada concedida en 1995 por la princesa Diana, en la que reconoció sus problemas maritales, ha concluido que no se cumplieron "los estándares de integridad y transparencia" en la preparación de la misma, tal como venía denunciando la familia.

Casi 23 millones de personas vieron el programa, en el que Lady Di, como se la conocía popularmente, pronunció la frase "éramos tres en este matrimonio", en alusión a la relación que venían manteniendo su aún marido, el príncipe Carlos, y Camila Parker.

no tienen de qué quejarse.

-He tenido pensamientos suicidas en el pasado.

y pensar que siempre fue así, pero no.

y no podemos hablar sobre nada sin hablar de cómo sufrimos".

"Oh, bueno, es que es muy íntimo

Me guío por el corazón, no por la cabeza.

Hago las cosas de forma diferente porque no sigo las tradiciones.

-Oh, ¡gracias! ¡Gracias!

de las personas que no se comportan como la princesa Diana.

-No es de débiles hablar de tus sentimientos.

y lo que le ocurrió... No era su hora.

y que no la habían conocido antes de Panorama.

de una forma que no conocía a otros miembros de la familia real

-Gente que no la conocía

La gente no entiende

-Hacer esta entrevista ha sido muy emocional. No me lo esperaba.

y me encuentro a seis fotógrafos asaltándome.

y asegurarte de que no se hagan trampas

Era un tema políticamente sensible, sí.

-Me llamo Charles Crawford y fui embajador en Bosnia.

Me gustaría representar a este país en el extranjero.

Me gustaría ser embajadora de este país.

pero no fue simplemente un intento de vengarse.

que lo que estaba actuando no fuera cierto.

pero, al mismo tiempo, no significa

-Eso no fue ser astuta ni calculadora.

"He venido a enterrar a César, no a ensalzarlo".

-Parte del plan era no parecer demasiado rencorosa.

No era completamente consciente del contenido del libro

-La entrevista no fue espontánea.

o no.

no había forma segura de saber si había ensayado para la entrevista

es algo que me hace gracia, sinceramente.

-Me llamo Judi James

no terminó cuando él y los suyos guardaron su equipo de cámara

-Ya no estaba comprando en Sloane Street

-Diana me contó después de Panorama

no en una princesa, sino en una madre.

No se podía concebir que nadie más de la familia real

no los periódicos, ni los columnistas,

- ¿Usted quiere el divorcio? No, no quiero.

Diana había expresado claramente que ella no deseaba eso.

Me dijo: "Es espantoso. Lo que hizo mi nuera es espantoso".

Y le respondí: "Oh, pues bien. Sí".

cuando me dijo, espontáneamente: "¿Cómo va todo en la BBC?"

-No mucho después, estaba comiendo con la reina,

-Recuerdo que la princesa me dijo: "¿Qué dirá la reina de esto?

porque no creo que hubiera predicho

que no ha cambiado desde la antigüedad".

No tengo ninguna duda

porque si dices que no lo estás, que no es cierto,

Es una acusación muy poderosa y no hay forma de defenderse de ella,

pero a mí me parece que es muestra de un estado avanzado de paranoia.

-No tengo ni idea,

-Aún a día de hoy, me da escalofríos,

y, claramente, no podría hablar por el príncipe de Gales,

-No tengo ni idea

-No podía creerme

que hiciera acusaciones que, simplemente, no eran ciertas.

-Me ofendió bastante

Nunca me ha dado miedo

Y siempre se reduce a si crees a la mujer o no.

-Y, sin embargo, no puedes controlar las reacciones de otras personas,

-Me imagino que estaría recluida con expectación y, quizás, ansiedad.

Mis compañeros me preguntaban por los demás reporteros de la casa real.

"Ah, ¿tiene algo que ver con Children in Need?"

que he hecho una entrevista con la BBC".

y no hay ninguna duda de que tenemos que emitirlo".

No dijimos nada hasta estar en el paseo marítimo,

Estoy sentada con tristeza, porque este matrimonio no ha funcionado.

No estoy aquí sentada con resentimiento.

por lo que criticarla no parecía ser lo correcto, en ese momento.

Creo que ella sentía que no tenía el apoyo que necesitaba.

Creo que era bien sabido que no se llevaban muy bien.

No creo que ninguno de nosotros sepa la respuesta a esa pregunta.

No era parecido a nada que hubieran visto antes.

-No se podían creer lo que estaban viendo en pantalla.

-No creo que nadie hablara durante esos sesenta minutos,

-Durante los visionados, me senté ligeramente de lado,

No hubo charla trivial ni nada, estábamos allí para ver la grabación,

No sabíamos nada

No sabíamos si había abandonado la entrevista, enfadada.

No sabíamos si había sido sincera o si se había echado a llorar.

No pensé que esto la ayudara, pero sabíamos que iba a ser dinamita.

Nunca me hubiera imaginado que ella diría esas cosas

me entregaron un montón de cintas y me dijeron:

De hecho, me dijeron que ni siquiera le dijera a mi esposa adónde iba.

pero no me podían decir de qué se trataba exactamente

-Me llamaron diciendo

"No te preocupes. Déjamelo a mí. Encontraré un sitio".

Entonces le pregunté que a dónde quería ir y me dijo:

Le pregunté el porqué y me respondió: "No estoy a gusto.

-Me dijo: "Creo que hay que moverse. Hay que irse.

"No. No hay ninguna razón para dudar de vos".

entré al salón y pensé: "Qué raro. Esta silla no es de esta sala".

Me dijo que ya estaban fuera, que lo tenían

que me puse muy nervioso.

y la llamada no llegó.

pero no era una intérprete de televisión nata.

-Realmente, a ella no se le daban mal este tipo de situaciones,

pero no de las preguntas".

ella me dijo que lo tenía que hacer perfecto.

Bashir no le da las preguntas antes.

Por supuesto que no lo había ensayado con la BBC.

Perfectamente creíble si no se sabe mucho de estos equipos.

Pensé: "¡Qué raro! Qué raro que me deje salir así, sin más".

¿por qué no te vas hoy a casa y juegas con los niños?"

"Paul, no te has tomado ningún día libre esta semana,

-Recuerdo bien el domingo en que la princesa me dijo:

Los Gloucester y los Kent no estaban tan lejos.

que, de todos modos, no eran buenas,

Una, permitir la entrevista; y dos, no decírselo a su presidente.

En lo que respecta a la entrevista, no fueron solo

Y entonces descubrí en qué me había metido.

No tiene sentido".

No voy a hablar con él.

Al día siguiente llamé a John y me dijo: "No pasa nada.

Y me dijo: "Oye, ¿no podrías intentar que John me hablara?"

No dijo que no le hablara,

-"Un tipo muy raro. No me hablará nunca".

Él, con algo de dificultad y entonces me dijo:

se me acercó y me dijo: "Vamos a sentarnos. Sentémonos".

-Me llamo Richard Eyre

A mucha gente no le gustaba cómo había modernizado la cadena

Lo que ella dijo no fue que no daría la entrevista,

-No debe saberlo el Palacio de Buckingham.

lo que me llevó a redactar

-Él no era famoso.

No había pasado el procedimiento normal

Martin no estaba preparado

tanto si le habían mostrado un documento falso como si no.

-Me temo que muchos de nosotros nos burlamos en aquel momento.

no convenció a todos.

confirmando que no había visto los documentos falsos,

No se la habían mostrado a Diana y tampoco la habían asegurado.

pero dijeron que estaban satisfechos de no haber asegurado la entrevista.

No lo negaron,

-Al final, no negaron

Sinceramente, no hubiera sido muy difícil.

The Sun había revelado la existencia de una grabación

-El periódico The Sun afirma que esta cinta es auténtica.

-Oh, lo sé, querida.

que la princesa estaba siendo vigilada, seguida, etc.

que las cosas podrían no ser lo que parecían.

y esta información me hizo pensar

No faltó gente que sospechara

y era periodista y reportero de investigación de The Independent.

-Me llamo Chris Blackhurst

-Me hubiera encantado entrevistar a Diana, por supuesto.

-No sé quién era. ¿Quién era?

pero no era muy conocido en aquella época.

Había participado como reportero en el programa Songs of Praise,

Y me contó que Martin Bashir, reportero de Panorama,

Me llamo Richard Ayre y a principios de los años 90 era

No pensé nunca

No queremos que nadie se entere".

"Me gustaría que salieras a recoger a alguien de White City.

Recuerdo que una vez la princesa me dijo:

-Me llamo Paul Burrell y fui mayordomo de Diana,

separada, pero no divorciada.

-Esperaba que el libro de Morton la rescatara, pero no lo hizo,

que no se deben expresar sentimientos públicamente,

-Me llamo Richard Kay

dado el hecho de que no son educados para expresar emociones.

No puedes culparle por decir lo que dijo,

Soy ex portavoz del Palacio de Buckingham

-Me llamo Dickie Arbiter.

Me sorprende lo valiente que ha sido aceptándome.

-Me llamo Bidisha y soy directora de cine y periodista.

Oh, ¿eso ha dicho?

No sabía qué pensabas de mí. Que eras alguien increíble.

-No lo creo.

-No creo que hubiera pensado exactamente

No lo decía en serio.

y me dijo que nunca debería haber dicho reina de corazones.

pero no me veo como reina de este país.

-Creo que es una ingenua, porque no tiene necesidad de...

cómo la entrevista transformó no solo la propia vida de Diana,

-La princesa me contó

Te hacen preguntas para las que no estabas preparado.

-En una entrevista pasan cosas que no esperas.

lo que he dicho que no se debería hacer:

-A veces, cuando me entrevistan, me quedo bloqueado.

No es un ambiente relajado.

No hay nada normal cuando vas a hacer una entrevista televisiva.

Las circunstancias en que se gestó esta entrevista, concedida al periodista Martin Bashir, han sido motivo recurrente de quejas por parte de la familia Spencer y su entorno, que incluso intentaron en vano que fuese la Policía quien examinase los hechos y no solo la BBC a nivel interno.

El hermano de la princesa Diana, Earl Spencer, siempre ha sostenido que Bashir mintió para obtener la entrevista, alegando por ejemplo que le enseñó extractos bancarios falsos con la intención de ganarse su confianza y que le presentara a su hermana.

Tras el rechazo del frente policial, confirmado en marzo, quedaba por conocer los resultados de la auditoría de la cadena, que encargó al 'lord' John Dyson que examinase los documentos de la época y entrevistase a las personas que pudiesen estar implicadas, según la Agencia EFE.

La BBC pide disculpas

Según los resultados de la investigación, conocidos este jueves, la BBC "no cumplió los estándares de integridad y transparencia que son su sello de identidad". El director general de la cadena, Tim Davie, ha reconocido que "el proceso para lograr la entrevista estuvo muy lejos de lo que el público tiene derecho a esperarse", razón por la cual ha pedido perdón.

"Aunque la BBC no puede volver atrás después de un cuarto de siglo, podemos pedir un perdón completo e incondicional", ha dicho Davie, que ha lamentado no solo las circunstancias en sí de la entrevista, sino que la cadena no hubiese intentado "llegar al fondo de lo que ocurrió" mucho antes.

La BBC ha prometido disculparse "directamente" con todas aquellas personas que se hayan visto afectadas directamente por las posibles irregularidades, si bien no ha aclarado quiénes. También ha anunciado que devolverá todos los premios recibidos por la entrevista, emitida dentro del programa Panorama.