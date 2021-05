El príncipe Harry vuelve a ser noticia por el anuncio del estreno inminente del documental en el que abordará sus problemas de salud mental, detallando algunos momentos devastadores de su vida, incluído el entierro de su madre, Diana de Gales. Foto famosa y descorazonadora donde las haya, la de el pequeño Harry y el pequeño William llorando frente a la tumba de Lady Di ha seguido resonando con el paso del tiempo. El próximo 20 de mayo verá la luz "The Me You Can't See" ('El yo que no puedes ver'), la docuserie en la que colabora Oprah Winfrey después de su entrevista a los duques de Sussex.

Imagen del funeral de Lady Di

El príncipe Harry sólo tenía doce años cuando su madre murió trágicamente en un accidente de coche en París, y junto a su padre, el príncipe Carlos, su abuelo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, su tío, Earl Spencer, y su hermano William, que sólo tenía 15 años, recorrió las calles de Londres en su procesión funeraria, caminando por la capital británica tras el ataúd de Diana. "Mi madre acababa de morir, y yo tuve que andar detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas mirándome mientras millones lo veían por televisión. No creo que se le deba pedir a ningún niño que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que algo así pudiese pasar hoy en día".

Diana de Gales y el príncipe Carlos con William y Harry ©RADIALPRESS

Como la propia Meghan Markle le reveló a Oprah al confesar que ella misma estuvo al borde del suicidio durante su estancia en Buckingham, la muerte de su madre es una herida que el duque de Sussex lleva consigo. Por eso es especialmente susceptible a la pérdida, y sigue atesorando una de las relaciones que la prensa afirma que está en crisis pero, según la familia y lo que pudimos ver durante el funeral del marido de la Reina, se desenvuelve con normalidad mientras ambos siguen sus propios caminos: su relación con el Príncipe William.