El actor Robert de Niro vuelve a ser noticia. Cuando todavía se habla de que se enfrenta a la ruina por el segundo divorcio de Grace Hightowerse nos enteramos de que ha tenido un accidente en Pawhuska (Oklahoma), donde rueda la película Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese y en la que comparte protagonismo con Leonardo DiCaprio. "Me rompí el cuádriceps, creo que pisé algo, me resbalé y me caí, así de simple. Pero el dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo", dice el actor de 77 años consciente de su edad. "Esto pasa sobre todo cuando envejeces, así que tienes que estar preparado para lo inesperado. Por suerte, esto es fácil de llevar". Tras el accidente, que no fue grave, regresó a su casa de Nueva York para recibir tratamiento médico, según cuenta en una entrevista con IndieWire que recoge The New York Post.

Robert de Niro rueda con Leonardo DiCaprio a las órdenes de Martin Scorsese. Gtres

El rodaje no se ha detenido ya que estos días el actor tenía previsto volver a Nueva York y no contaban con él hasta dentro de tres semanas. Según cuenta el portal TMZ, el incidente no tuvo lugar en el set, sino durante el tiempo libre de De Niro. "Mi personaje es bastante sedentario, en cierto modo no me muevo mucho, gracias a Dios. Así que nos las arreglaremos", dice el actor, que quita hierro al asunto. "Solo tengo que seguir las instrucciones del médico, mantener la pierna recta o en una posición determinada y dejar que se cure".

Robert de Niro: "Mi personaje es bastante sedentario, en cierto modo no me muevo mucho, gracias a Dios". Gtres

Basada en el libro 'Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI', escrito por David Grann, la película viaja a 1920, a Oklahoma, y narra los asesinatos de la comunidad indígena Osage por intereses petroleros. Una serie de crímenes brutales que se conocieron en la prensa como el Reinado del Terror, ya que se confirmó el asesinato o desaparición de más de 60 personas, entre 1921 y 1926.

Robert de Niro interpreta al ganadero William Hale y Leonardo DiCaprio, de 44 años, a su sobrino, Ernest Burkhart, mientras que Lily Gladstone es la esposa de Ernest. Complentan el reparto, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepher y Sturgill Simpson, entre otros.

El rodaje se está llevando a cabo en Pawhuska, Oklahoma, en la región noreste del estado y sus alrededores. Con guion está escrito por Eric Roth y el propio Scorsese. La fotografía corre a cargo de Rodrigo Prieto, director de la fotografía de El irlandés. El diseño de producción lo firma Jack Fisk, habitual colaborador de Terrence Malick, el cual colabora por primera vez con Scorsese. Robbie Robertson compone la música original, siendo el habitual compositor del cineasta neoyorkino, tras firmar las bandas sonoras de títulos como Toro salvaje, Casino o Infiltrados.