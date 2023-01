Empezaron tocando en las calles de Londres, continuaron en el metro de Madrid y este martes aterrizan en el Benidorm Fest. Jonathan Burt, Javier Pagalday y Loren Fernández componen Meler, banda que intenta representar a España en Eurovisión con "No nos moverán". La historia de estos tres amigos comenzó hace cuatro años, tiempo en el que han sacado canciones como "Alarmas", junto a Lérica, o "Me encanta". Lo que puede que no muchos sepan es que Meler nació con otro nombre, pero lo cambiaron en 2020. ¿Qué ocurrió? El grupo cuenta su historia en Eurovermú.

Se conocieron en un concurso de música. Se llevaban bien, tenían gustos musicales similares… Al final decidieron tocar juntos. Compusieron algunas canciones en inglés y unos meses después, casi por impulso, se fueron a Londres, el lugar ideal para probar esos temas y ver si al público le gustaban tanto como a ellos. Dos semanas estuvieron en la capital británica, tocando en la calle, con muy buena acogida.

41.10 min Charlamos con Meler sobre "No nos moverán", el tema con el que participará en el Benidorm Fest 2023. ¡Mira todo lo que nos ha contado!

Contentos con su experiencia en Reino Unido, al volver a Madrid pensaron en repetir, pero cambiaron de opinión. "Vimos que era un poco más complicado tocar en la calle aquí. Había que pedir permisos y luego también el equipo llevarlo encima todos los días era un poco movida", recuerda Jonathan. ¿La solución? Irse bajo tierra, al metro.

Las anécdotas de Meler en el metro El vagón estaba repleto de gente la primera vez que tocaron. "Empezamos a cantar y yo, en mitad de la canción, dije 'voy a pedir palmas, a ver qué pasa aquí'. Dije '¡Venga, esas palmas!' y todo el vagón empezó a dar palmas. Terminamos y aplaudieron un montón, un feedback increíble", cuenta Jonathan. "No llega a pasar eso la primera vez y no estaríamos tocando en el metro como hicimos", asegura, su primer paso en una carrera que hoy los lleva a actuar en el Benidorm Fest. "Eso era lo bonito, que nosotros entrábamos y se veía a gente poniéndose cascos o se iban y luego, cuando empezábamos a cantar, o volvían, o se quitaban los cascos…", cuenta Javier, quien confiesa que era "reacio al principio". Muy pocas veces vivieron malas experiencias, aunque también las hubo. Una vez un hombre les dio las gracias, pero no por su actuación. "No, muchas gracias por acabar. ¡Cantad en español!", les respondió, aunque otra mujer le contestó. "No volvimos a la línea 5", explican. Otra vez un pasajero se metió con la banda. "Llegó Javi por detrás, que no se había enterado de nada, y dijo algo rollo 'y tú con esas gafitas', no sé qué. Y Javi dice 'ah, pues muchísimas gracias'", recuerda Jonathan entre risas. El roce acabó ahí, porque el hombre no supo cómo responder a eso.