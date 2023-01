Todo listo en el Palau L'Illa de Benidorm para que arranquen los ensayos de cara a la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2023. El escenario principal de la preselección española, de 360 metros cuadrados, acogerá esta tarde-noche las nueve actuaciones protagonizadas por los artistas de la primera eliminatoria del concurso alicantino, que se celebrará mañana martes 31 de enero.

Sofía Martín, Aritz, Sharonne, Agoney, Megara, Alice Wonder, Meler, Fusa Nocta y Twin Melody tendrán 40 minutos para ensayar su actuación completa, incluida voz, vestuario y puesta en escena. La de "TUKI" será la primera en subirse al escenario, lo hará sobre las seis de la tarde; las últimas en hacerlo serán las mellizas Paula y Aitana Etxeberria, las Twin Melody, alrededor de las 23:40 horas de la noche. El ensayo de hoy es el penúltimo que realizan antes de la gran gala del martes en la que el jurado, la muestra demoscópica y el televoto decidirán a los primeros cuatro finalistas del Benidorm Fest 2023.

Y, por si esto fuera poco, a partir de las 20:00 horas de la tarde, te esperamos con Inés Hernand, Xuso Jones y Jordi Cruz en el 'Benidorm Calling' para charlar con algunos de los participantes de la Primera Semifinal, comentar la Alfombra Naranja y actualizar toda la información del festival.

En directo, ensayos de la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2023

Drag Show en toda regla

Sharonne ha sido la encargada de abrir esta jornada de ensayos en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Mucho misterio en la puesta en escena de la drag queen. La ganadora de la segunda edición de Drag Race España ha decidido llevar el Drag a otro nivel. La cantante de "Aire" ha hecho honor al título de su canción y, como las grandes divas de ventilador, ha fluido a la perfección con este elemento. El vestuario, tanto de ella como el de sus bailarines, ha ayudado a dar dinamismo a la escenografía.

El baile es otro de los protagonistas de la puesta en escena de Sharonne. Junto a sus cinco bailarines, la cantante realiza una coreografía propia del mundo Drag, muy hipnótica y con mucho movimiento. Pero este no es el único elemento drag que veremos sobre el escenario... A destacar el vozarrón de Sharonne y la gran presencia escénica que posee.

"Me lo he pasado genial en el ensayo de hoy. Hemos hecho un montón de cambios, con ideas nuevas, pero hoy ha sido maravilloso. Menudo equipazo que hay detrás para ayudarnos. Estoy super feliz con lo que hemos hecho, así que espero que disfruteis al igual que lo hemos hecho nosotros", ha dicho la cantante tras bajarse del escenario.

Sensualidad, pasión y acro-tango, las claves de "Flamenco"

El cantante de "Flamenco", como no podía ser de otro modo, ha apostado por el rojo para su minimalista puesta en escena. El valenciano, uno de los favoritos de la Primera Semifinal, ha combinado el cante con el baile de una forma muy sensual. Una sensualidad que se ha reforzado gracias a los planos cortos a la mirada del intérprete.

Pero el cantante no va a estar solo bailando sobre el escenario. En este ensayo previo a la primera gran noche del Benidorm Fest 2023, le hemos visto acompañado de una bailarina. En la parte más avanzada de la canción, Artiz ha bailado junto a ella un acro-tango que no dejará indiferente a nadie. ¿Logrará "Flamenco" colarse a la final de la segunda edición de la preselección española?

"Hoy es el primer día que me he dejado llevar y estoy súper contento. Estoy como entre llorar de la felicidad y mantener la calma porque el gran día es mañana. Lo que hemos visto hoy en el escenario es lo que realmente queríamos", nos ha contado Aritz Arén tras realizar su último ensayo antes de la Primera Semifinal.

Un show digno de Eurovisión

La intérprete de "Tuki" trae un show digno de un Festival de la Canción. Por el momento, podemos adelantar que Sofía no estará sola sobre el escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Irá acompañada por un equipo de baile formado por cinco bailarines. Además su puesta en escena será monocromática donde predominará un único color.

Tras el segundo estribillo, hay una pequeña parte instrumental y además, veremos una sorpresa protagonizada por la participante.

"Me encuentro súper bien, ha sido un subidón. Estoy mucho más tranquila ahora, me ha gustado mucho", ha confesado la cantante de "TUKI" al bajarse del escenario.

Agoney, el llamativo y milimetrado de la edición

El canario ha llegado a Benidorm con los deberes hechos. Agoney ha realizado esta tarde una de las puestas en escena más llamativas y milimetradas de la edición. Si algo destaca en la escenografía de Agoney, aparte de su vozarrón, es el juego de luces y los constantes cambios de planos. El cantante ha clavado cada una de las notas y ha demostrado nuevamente el gran derroche vocal que despliega en directo.

El intérprete de "Quiero arder" ya había avisado de la complejidad de su actuación y la gran cantidad de horas y el desgaste físico que conllevaba. El resultado: una coreografía muy trabajada que Agoney ha clavado a la perfección. El canario tampoco está solo sobre el escenario, cinco bailarines le acompañan en todo momento y trabajan junto a él en composiciones muy teatrales.

"Qué alegría por favor. Voy a dormir como nunca. Estamos felices porque hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado. Tengo un equipo único que se ha volcado con este proyecto como nadie lo hubiese hecho", ha contado Agoney tras llegar a su camerino.

¡BIENVENIDOS A ARCADIA!

Megara no ha defraudado. La banda de rock del Benidorm Fest 2023 hará vibrar mañana a los espectadores que se encuentren en el interior del Palau. Prometieron dar un espectáculo inolvidable y lo han conseguido. La estética de la puesta en escena de Megara recuerda a la de un videojuego y el color rosa y el negro predominan durante prácticamente toda la actuación.

El directo de Kenzy es muy bueno, suena casi identico a la version de estudio. La vocalista de la banda conecta muy bien con las cámaras y con el resto de compañeros que la acompañan sobre el escenario: Rober (guitarrista y voz), Xavier (bajo), Raphaela (batería), Sara y Estefanía. ¿Podría ser "Arcadia" el dark horse de la Primera Semifinal? Habrá que esperar a mañana para descubrirlo.

"Estamos muy contentos la verdad. Después de tanto tiempo, el poder ver ahí con todo el equipo encima del escenario lo que ha llevado tanto trabajo, es magia"

Alice Wonder, emoción y mucho sentimiento

Alice Wonder ha realizado una actuación impecable sobre el escenario del Benidorm Fest. El equipo de la madrileña ha apostado por una puesta en escena minimalista a la par que impactante. Destaca la actitud exigente de la artista que se toma cada una de las tomas con una gran profesionalidad. La escenografía de "Yo quisiera" es fresca, limpia, elegante y roza lo celestial.

Tal y como ya nos había avanzado, Alice ha empezado la actuación cantando en el piano. Allí ha estado hasta el puente que divide las dos partes de la canción. Después ha llegado la magia. La intérprete no ha estado sola sobre el escenario, le han acompañado cuatro coristas, entre ellos Raúl Gómez, compositor de "Tu Canción", que han estado muy integrados en el concepto.

"En la tercera toma me he sentido bastante agusto. Creo que el escenario, aunque sea grande, empieza a ser de mi conocimiento y todo está quedando genial. Estoy feliz", ha contado Alice Wonder a los compañeros de redes sociales tras llegar al camerino.

Meler nos trae la fiesta y muy buen rollo

La fiesta está asegurada con los chicos de Meler. Javier, Jonathan y Loren se han venido arriba en este ensayo previo a la Primera Semifinal. Mucho color en una puesta en escena dinámica, divertida y muy creativa. Los tres han arrancado la actuación de una forma muy original y que llamará mucho la atención de los espectadores.

Uno de los puntos fuertes de la actuación es el buen rollo que tienen los tres sobre el escenario. El trío transmite una vibra muy buena que con certeza conseguirá traspasar la pantalla. El directo de Meler es muy bueno y contagia la algría y el optimismo de la canción. El "No nos moverán" sonará con más fuerza que nunca.

Una escenografía con mucha teatralidad

Fusa Nocta trae un concepto muy claro y muy diferente al del resto de participantes de esta Primera Semifinal. Fiel a su estilo, la valenciana trae una escenografía muy teatral, con mucho acting y con una línea argumental bien definida. Fusa Nocta aprovecha todo el espacio que le proporciona el escenario para realizar su actuación y lo hace acompañada de cinco bailarines. La actuación tiene una gran fuerza narrativa, evocadora, con muchos momentos claves, entre ellos el momento voguing. Una puesta en escena digna de las grandes divas de la música de raíz. Vocalmente ha estado muy solvente y la coreografía no le ha impedido clavar cada una de las notas.

La intérprete de "Mi familia" pisa con fuerza el escenario y consigue que durante los tres minutos de actuación te mantenga con la mirada fija a lo que está sucediendo. Vemos a una Fusa Nocta muy emocionada con la historia tan personal que canta. Una de las cosas más llamativas de la actuación es ver como confluyen los distintos géneros musicales, llevando lo tradicional hacia lo moderno.