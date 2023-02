Agoney: "No hay que confiarse. El concurso comienza otra vez"

161 puntos. El favorito tanto para el jurado profesional como para el televoto. Agoney y "Quiero arder" se colgaron en la Primera Semifinal la medalla de oro con ese espectáculo donde la realización estaba muy cuidada y dinámica. Para él solo fue un mero hecho. "No hay que confiarse y el concurso comienza otra vez de cero", ha explicado en el plató del Benidorm Calling a Xuso Jones y a Jordi Cruz. Además, de que está muy enfocado en la cita del sábado 4 de febrero, la Gran Final.

A pesar de la actuación que se marcó ayer, el exparticipante de Operación Triunfo 2017 tenía nervios porque no sabía como lo iba a encajar el público. "En uno de los ensayos lo pasé mal, no sabía si iba a gustar o no. Llevaba mucho tiempo preparando y ayer, cuando hicimos el pase ante la prensa, vi su reacción y me dejó entrever que esto gustaba y ya me vine arriba. Y a la noche fue espectacular", ha comentado.

03.13 min Benidorm Fest - Agoney canta "Quiero arder" en la primera semifinal

Es más, después de todo el subidón vivido ayer, Agoney no ha podido descansar mucho. "No he dormido nada, me acostó a las cinco de la mañana y a las siete ya estaba en pie". Pero ha desvelado que esta noche tendrá una reunión con su equipo para hablar de la puesta en escena de la final del Benidorm Fest 2023. "Hay qe mejorar a nivel vocal porque me veo muchos errores y además cuando entran los bailarines y hay una neblilla casi me pego un leñazo, pero eso no me distraigo nada".

Al hilo, el artista no ha desvelado mucho el significado de su actuación de anoche. Solo ha apuntado que "simboliza muchas cosas". Visualizando el pase de la Primera Semifinal comentó que el momento del principio donde lo vemos con los micrófonos asemejan a la "presión que ha vivido en su vida". Pero, que próximamente en su cuenta personal de TikTok, habrá un video explicativo de todo el conjunto que forma la candidatura que ha presentado a la segunda edición del certamen alicantino.

El mensaje de Ruth Lorenzo a Agoney Esta noche, en RTVE Play, podrás disfrutar del segundo concierto del Euroclub donde actuará una de las representantes de España en Eurovisión. Año 2014 en la ciudad de Copenhague, Ruth Lorenzo abanderó a España con aquel "Dancing on the rain", quedando en 10 posición, entre 26 países participantes, con 74 puntos. La murciana le ha dado la enhorabuena a Agoney. Además de ser una visonaria con "Quiero arder". "La actuación fue bestial, pero para empezar me voy a poner una medalla porque le dije "cari cambia la canción poque es esta". Quiero decirte que vocalmente estás en tu mejor momento, disfrútalo y además estaba muy bien acompañado sobre el escenario", ha dicho.

José Otero también se ha pasado por el plató Después de su ensayo, el intérprete de "Inviernos en Marte" se ha pasado a saludar a Xuso y a Jordi. Por el momento se está guardando un poco la voz para la actuación de mañana. Sobre su pase ha comentado "que se ha guardado cositas" porque se "viene más arriba cuando hay público delante". El canario tuvo la oportunidad de ver la Primera Semifinal en el hotel y comentó que "todos estaban de los nervios" por las actuaciones de sus compañaros. Él se ha mojado y ha apuntado que se sorprendió ante las puestas en escena de Agoney y Megara. Además nos regaló un cachito de su propuesta para el certamen alicantino a capela. 21.43 min Benidorm Calling - Entrevista a José Otero

Karina, artista invitada del Euroclub Nuestra querida Karina actuará junto a Ruth Lorenzo y Tanxugueiras, las terceras finalistas del Benidorm Fest 2022, entre otros artsitas. Ella fue la representante de España en Eurovisión 1971 con la canción "Un mundo nuevo". Este año, probó suerte y mando un tema para intentar participar en el Benidorm Fest llamada "Ni galáctica ni sideral". "Animo a todos los compañeros que ya tengan una edad que se animen a presentarse, que no pasa nada. La carrera que uno ha hecho no se va a estropear, al revés". 04.20 min Benidorm Calling - Entrevista a Karina

¿Qué significa cotano? La letra de "Quiero y duelo" dice "Y en los grises de los años, cuando dudaba, cuando dudaba, se valía del recuerdo, y en el cotano donde cantaba". Pero, ¿qué significa cotano? Karmento nos lo explica en el plató. "Es la zona de la calle, como el porche de la casa". Además nos ha desvelado que su puesta en escena es todo made in La Mancha. 16.41 min Benidorm Calling - Entrevista a Karmento