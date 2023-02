Megara, Fusa Nocta, Alice Wonder y Agoney​ son los primeros cuatro finalistas del Benidorm Fest y ya están un paso más cerca de su objetivo: representar a España en el Festival de Eurovisión 2023. Tras una emocionante semifinal celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, los clasificados han sido los más votados por el jurado profesional, el jurado demoscópico y el televoto de entre las nueve propuestas que han participado.

Tras la locura del directo, los cuatro finalistas no dudaron en mostrar su emoción en una rueda de prensa posterior a la gala presentada por María Eizaguirre (Directora de Comunicación y Participación de RTVE).

Agoney: "Habrá cambios a nivel vocal de cara a la final"

El rojo fue el protagonista de la actuación de Agoney. Pasión, infierno y electricidad fueron algunas de las palabras que acompañaron a una puesta en escena impactante y repleta de movimientos de cámara que prendieron absoluto fuego a "Arde" y lo llevaron hasta la primera posición de la semifinal con 161 puntos (86 del jurado profesional, 35 del jurado demoscópico y 40 del televoto).

"Todavía huele a quemado por aquí. Sigo nervioso, porque de verdad no me esperaba todo esto ni por parte del público ni del jurado. Muchísimas gracias a todos. Realmente no he pensado en nada, solo en interpretar. Con la puesta en escena hay que entender entre líneas, porque la canción es muy clara. La puesta en escena significa revelarme ante toda la gente que me ha puesto zancadillas y me han dicho cómo actuar. Eso me ha hecho ser más oscuro aún y llegar al infierno", comenzó explicando a la prensa presente en el Palau.

"Mañana me voy a relajar absolutamente, porque no he podido casi salir del hotel. Habrá cambios a nivel vocal de cara a la final, así que espero dar un gran show para el sábado. Lo difícil era cuando en Tenerife tenía que hacerme todo, pero de Benidorm Fest al lado de eso es un verdadero regalo de Dios. A pesar de que los auriculares me tapaban el sonido externo, sentía el apoyo del público durante toda la actuación. Creo que se han dejado llevar con la canción. Me hace muy feliz haber contentado tanto al juraod profesional como al público, y eso como artista es un orgullo. Decidí escoger el rojo por el fuego, la intensidad, la pasión... Quiero agradecer a mi familia por los nervios que les doy cada vez que salgo en escena", confesaba entre risas antes de despedirse de María Eizaguirre.

"Me sorprende cómo se me sigue insultando por cómo soy o a quién amo. Me asusta que muchos de esos insultos vengan de personas del colectivo LGTBI, porque eso significa que necesitamos educación, y mucha. No voy a dar voz a toda esa gente que falta el respeto", finalizaba convencido.