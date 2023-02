Ya os lo dijimos. Y el que avisa no es traidor. Esta tarde nos hemos trasladado hasta Benidorm para nuestro especial Gen Playz. Inés Hernand (@ineshernand) y Darío Eme Hache (@darioemehache) estuvieron amenizando la tarde a todos los transeúntes que se acercaron al Tecnohito, en la Plaza Triangular.

Para este programa especial, contamos con la presencia de unos invitados inmejorables: Jordi Cruz, comunicador; Andrea Compton, youtuber, comunicadora y actriz de doblaje; Dani Borrego, periodista y coordinador de contenidos de Eurovisión de RTVE.es; y Nabi, estudiante y admin de K-popMag. Y, como no podía ser de otra manera, estuvimos hablando con ellos sobre lo que suponer ser fan en 2023 y de sus anécdotas más locas dentro el fandom.

Por otro lado, también tuvimos una segunda mesa de invitados: Palomo Spain, diseñador; Patricia Fernández, periodista y creadora de contenido; Eva Mora, jefa de Delegación de España en Eurovisión; y Chimo Bayo, DJ y showman. Con ellos estuvimos compartiendo opiniones sobre lo que supone representar a España y de cómo nos perciben fuera de las fronteras de nuestro país.

Pero, claro, no todo iba a ser dar la chapa. Hubo tiempo de menear un poco estos cuerpazos al ritmo de “Así me gusta a mí” del grandísimo Chimo Bayo. ¡Hu ha! Estamos seguros de que vamos a tardar muuuuucho tiempo en olvidar este momentazo. Por no decir que ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida.

Si te has perdido este programón especial desde BeniYork, no te preocupes porque lo hemos dejado guardado para la prosperidad en RTVE Play y YouTube.