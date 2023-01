¿Qué hacen en su día a día los participantes del Benidorm Fest 2023? ¿Cómo llevan los ratos libres entre ensayo y ensayo? Las redes sociales de los 18 participantes no dejan de arden. Algunos de ellos se atreven con conciertos en las terrazas de las habitaciones como los integrantes de Siderland y otros a hacer los challenges de las canciones de sus compañeros como E'FEMME, Rakky Ripper, Sofía Martín o Aritz Aren. Otros concursantes se han pasado por el Benidorm Calling, el programa que te trae toda la actualidad del certamen alicantino, para contarle a Inés Hérnand, Xuso Jones y Jordi Cruz sus rutinas en la ciudad.

"Yo me lo estoy pasando superbien, porque en los ensayos estamos todo el día riéndonos. Pero no estoy haciendo nada gracioso" comenta Fusa Nocta. La intérprete de "Mi familia" solo ha podido dar una vuelta a la manzana para tomarse un café en una cafetería cercana al Hotel Don Pancho. No obstante todas las mañanas antes de bajar a desayunar se hace su skin routine. "Me lavo la cara, me pongo un poquito de agua de rosas, ácido hialurónico, me pongo crema y luego crema solar", explica.

"No nos moverán" el tema que defenderá Meler sobre el escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Los tres amigos que comenzaron tocando en el metro se han impuesto en Benidorm ir al gimnasio. Además uno de ellos se están poniendo las botas con el buffet libre. "Tallarines, pularda, secreto, papatas asadas y dos kiwis" cuenta Javi. A lo que añaden sus compañeros que "no es el mejor referente en cuanto a comidas". No solo se basa en gimnasio, comer y ensayar, ya que también han disfrutado de una pequeña fiesta. "Ayer tras la alfombra naranja nos dimos un bailoteo aquí en el hotel y hemos aprendido algún paso de baile gracias a un bailarín de Famous".

En su paso por el programa, Sofía Martín nos ha contado qué hace para combatir los nervios. "Yo trato de repasar todo en mi cabeza, respirar, centrándome mucho en ello y ensayar para que todo esté bien". Antes de cada ensayo se preocupa de tomarse un café pero "no más de tres al día". No obstante, a la intérprete de "Tuki" le ha sorprendido mucho uno de sus compañeros de certamen. "Tuvimos un pequeño baila y yo no había conocido así a Blanca Paloma. Las energías se juntaron".

Alice Wonder y Aritz hablan sobre su puesta en escena "Yo quisiera" es el tema que ha escogido Alice Wonder para intentar ser la ganadora de la segunda edición del Benidorm Fest. Se trata de una tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, y simplemente se compromete a vivir en él. La artista le ha confesdo a Inés, Xuso y Jordi que quiere que su puesta en escena sea "atemporal". "Será una onda hetérea friki, para que todos los frikis se monten al barco". 07.15 min Benidorm Calling - Entrevista a Alice Wonder En Benidorm, la madrileña se siente "muy fuera de su zona de conform", pero para ella la ciudad alicantina es muy familiar, porque su padre es de la zona. "Veo los adoquines y me siento como en casa". Además se ha comprando una camiseta con el mensaje "I love Benidorm". 10.38 min Benidorm Calling - Entrevista a Aritz Aren Otro de los participantes de la primera semifinal, Aritz se ha pasado por el Benidorm Calling tras su ensayo de "Flamenco". "Ha sido increíble, estamos muy contentos con el resultado y tenemos muchas ganas de que lo veáis". El bailarín ha tenido la oportunidad de ver cositas de sus compañeros pero durante los ensayos no ha querido ver nada. "No quiero ver nada para que no me condicione, pero en cuanto salga al escenario y acabe, quiero verlo todo".