Ja sabem els 18 artistes que participaran al Benidorm Fest 2023! RTVE ha decidit augmentar el nombre de temes finalistes respecte a l’edició anterior per l’alta qualitat de les 876 propostes rebudes. Entre els cantants i grups seleccionats en la preselecció per a Eurovisió hi ha quatre catalans: Alfred García, Sharonne, Siderland i Vicco. Saps qui són?

Alfred García Alfred García, del Prat de Llobregat, té 25 anys i és el primer artista espanyol que ha col·locat 16 cançons del seu àlbum debut ‘1016’ al Top 200 de Spotify i al Top 100 d’Itunes el primer dia que es va publicar. És músic multiinstrumentista, compositor, productor, cantant i comunicador audiovisual i ha aconseguit 5 discs d’or i 5 de platí. Va ser finalista d’Operación Triunfo 2017 i va representar Espanya, amb Amaia, a Eurovisió 2018 amb el tema ‘Tu canción’. Després de dos anys i mig, Alfred ha tornat als escenaris amb la gira ‘1 Tour’ del seu àlbum ‘1997’ que ha venut 150.000 discs i té més de 200.000.000 reproduccions a les plataformes digitals. Alfred García, Participante del Benidorm Fest 2023

Sharone Sharonne, de 46 anys, és el nom artístic de l’actor i cantant sabadellenc Cristóbal Garrido. La Drag Queen és la guanyadora de la segona temporada del concurs Drag Race España. Va començar la seva carrera professional fent teatre amateur i ha sigut mestre de cerimònies de l’espectacle THE HOLE. Sharonne, participante del Benidorm Fest 2023 A més, Sharonne ha participat en el concurs ‘Tu Cara no me suena todavía’, ‘La Mataró de TV3' i a la sèrie catalana ‘El cor de la ciutat’, entre d'altres. Actualment, la podem veure de gira per Espanya amb el ‘Gran Hotel de las Reinas’. Fa unes setmanes va visitar ‘Punts de vista’ per parlar d’aquest espectacle que co-protagonitza i va avançar que estava treballant en un tema que potser presentaria al Benidorm Fest. 10.39 min Punts de vista - Entrevista i actuació de Sharonne

Siderland La banda barcelonina Siderland està formada per Uri Plana (veu i guitarra), Albert Sort (baix) i Andreu Manyós (bateria). Són tres amics que volen apropar-se a les sonoritats dels èxits del pop internacional amb cançons per ballar que enganxen i combinant ritmes electrònics i tropicals. Segons diuen, ells fan “Pop Nocturn”. El 2021 la boyband va publicar el seu àlbum debut titulat ‘Totes les nits del món’ que inclou cançons com ‘Només vull amor’ i ‘Tragèdia o calor’. Aconseguiran que un tema en català representi Espanya a Eurovisió? Siderland, participante del Benidorm Fest 2023

Vicco El nom artístic que fa servir la barcelonina Victoria Riba, de 27 anys, és Vicco. La cantant, compositora, pianista i productora musical és l’apadrinada d’Alejandro Sanz. Va ser la seva telonera en diversos concerts de la gira ‘Sirope’ el 2015. Vicco ha treballat amb artistes i productors com Alizzz, Bejo, Álex Ubago, Natalia Lacunza, Edurne, Chenoa i La Pegatina. Amb els seus temes en solitari han sumat un total de 2,5 milions de reproduccions en totes les plataformes digitals. Actualment està treballant en el seu nou àlbum. La cançó que presenti a Benidorm Fest serà un avanç d’aquest nou disc? Vicco, participante del Benidorm Fest 2023