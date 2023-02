Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara son primeros finalistas del Benidorm Fest, y queda por conocer al resto que accederán en la segunda semifinal. Alfred García, Blanca Paloma, E’FEMME, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco buscarán sellar su pase para la gala final. Después de lo visto, el martes pasado, se espera una ceremonia repleta de buenas actuaciones y puestas en escena impresionantes. Además, cuenta con la presencia de artistas invitados de primer nivel como Gloria Trevi, Álvaro Soler o Miguel Poveda.

Miguel Poveda, que ya actuó en la gala de presentación del Benidorm Fest, repite en esta segunda semifinal. ¿Cómo está viviendo esta experiencia? “Me lo estoy pasando muy bien. La energía que se congrega aquí te rejuvenece muchísimo. Te contagias de todo el entusiasmo, de toda la fuerza que le pone la juventud y todo lo que hay alrededor del festival”, relata el cantante en los micrófonos de Radio Nacional.

Además, ha revelado algunos detalles de su actuación. Se trata de un tema que representó a España en Eurovisión y que este año celebra su cincuenta aniversario. ¿Alguna idea? El artista no ha querido desvelar el nombre de la canción, solo ha confirmado que “será una versión muy particular y muy povediana”.

La importancia del Benidorm Fest, según Miguel Poveda De la segunda edición del certamen alicantino no solo saldrá el representante para Eurovisión 2023, la celebración del festival tiene un gran impacto para la escena musical española. En palabras de Miguel Poveda, “de alguna manera, obliga al artista a prepararse muy bien. No solamente a nivel vocal, también a nivel de espectáculo. En el sentido de mostrar una propuesta artística más allá de la voz y creo que es bonito, porque le pone las pilas a mucha gente”. Desde Operación Triunfo, Dúos increíbles y ahora el Benidorm Fest, RTVE está haciendo una fuerte apuesta por estas nuevas fórmulas musicales. Una decisión que aplaude el artista. “Me encanta que se vaya retomando eso en televisión, porque yo he crecido viendo mucha televisión musical. Yo lo celebro”, declara en A media mañana.