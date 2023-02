Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero​ son los últimos cuatro finalistas del Benidorm Fest. Representar a España en el Festival de Eurovisión 2023 es algo que cada vez está más cerca, así que la ilusión mostrada durante sus actuaciones no ha pasado desapercibida en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal. Presentada por María Eizaguirre (Directora de Comunicación y Participación de RTVE), los artistas ofrecieron sus primeras reacciones tras estar a un paso más cerca de conseguir su billete a Liverpool el próximo mes de mayo.

"No me gusta mirar mucho los comentarios en redes. De momento recibo mucho apoyo , espero que siga así. El hate al final es algo que forma parte de nuestro trabajo y que nos va a pasar siempre, pero lo importante es la gente que te rodea y que te apoya".

"Me he divertido mucho, pero no me acuerdo mucho de lo que nos hemos dicho después de bajar del escenario. Ha valido la pena y ha sido increíble. La puesta en escena ha sido un trabajo increíble, porque detrás hay una narrativa que cuenta cómo empecé en la música . Para mí, tener un equipo que confía y que te ayuda a creer en ti y en tu música es lo más importante. Es algo que me genera una autoestima brutal y que considero que es muy importante".

Blanca Paloma: "Me he lanzado al abismo y he volado"

Intimidad, armonía, fuerza y potencia. Así podría definirse la actuación que ha llevado a Blanca Paloma hasta la final del sábado 4 de febrero. La intérprete ha conseguido un total de 167 puntos con su "Eaea", siendo la más puntuada tanto por el jurado profesional como por el televoto (92 puntos y 40, respectivamente).

03.08 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" en la segunda semifinal

"Estoy en shock de lo tranquila que estoy, estoy como en casa. La yaya Carmen, si lo hubiera visto, yo no sé... En el escenario estaba concentradísima como nunca, de verdad. Con el momento presente y con las mujeres que me acompañaban. La verdad es que creo que ha llegado y ha pellizcado, porque aquí estamos", comenzaba explicando una emocionada Blanca Paloma.

"En la portada de "Eaea" había un secreto que iba a estar presente en el escenario: el mantoncillo rojo con los flecos, que es ese arco que me abraza. Me he convertido en esa arquera, como si fuera un útero desde el que miro atrás para saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Además, tenía muchas ganas de sacar adelante un trabajo personal, así que todas esas músicas que a mí me han nutrido se han ido adueñando de mí y de mi repertorio. Hemos estado haciendo conciertos por distintas partes de España y eso me ha dado seguridad, he podido comprobarlo hoy. No sabía si me iban a temblar las piernas como el año pasado".

"Tengo una segunda oportunidad para volver a disfrutar este sábado. Agradezco a la gente que me está apoyando, pero presión siempre hay. Esta experiencia me ha dejado una huella y estoy muy sorprendida de lo tranquila que estoy. Las mujeres que me han acompañado hoy son las piezas que complementan el puzle. Su energía es la que ha hecho posible este grito. El año pasado venía ingenua y con muchísimas ganas, pero este año he vuelto con la misma ilusión y me he entregado al abismo y he volado".