Chanel cede esta noche el trono del Benidorm Fest y no podía faltar a la gran final. Ella es la encargada de entregar el micrófono de bronce a su sucesor en Eurovisión. Si el martes todos alucinamos cuando Mónica Naranjo se retiró la capucha de la cabeza y vimos su media melena rubio platino, hoy Chanel nos ha dejado alucinados con su cambio de look en Benidorm Calling.

El cambio de look de Chanel

El estilo de Chanel

La chica que arrasó en todo el mundo con una sola canción también se ha convertido en icono de moda. Sus monos en las actuaciones claves de "SloMo" ya son tan reconocibles como los flecos de Salomé. Los dos primeros, negro y blanco, de Carmen Farala impresionaron en Benidorm.

Europa flipó con el Palomo Spain que la cubano-catalana movió sobre el escenario de Eurovisión. Un mono con chaqueta torera (ojo, 8 kilos de pedrería) con su arte. Quedó en tercera posición y ya forma parte de la historia de la moda española.

Ahora vuelve a sorprender. Esta vez ha optado por cortar su pelo y presentarse con una media melena 'long midi' muy lisa y que apoya sobre la clavícula y desfilada con mayor longitud en la zona de la nuca.

"Estoy un poco temblado. Es un cúmulo de emociones y recuerdos." Reconoce que volver a Benidorm con su equipo la ha removido por dentro. Nunca olvidará la oportunidad que le brindó esta ciudad y este año acude como una fan privilegiada: "Hay muchísima diversidad. Estoy muy contenta como espectadora."

Tiene favorito, pero no lo quiere desvelar: "No sería justo", no quiere interferir en el voto de los espectadores, pero sabe qué consejo le daría al triunfador de esta noche: "Que disfrutara, absorbiera y exprimiera todo en tiempo real porque esto solo se vive una vez."