Penúltima PreParty antes de la gran cita de mayo. Este fin de semana, concretamente el sábado 15 de abril, en Ámsterdam tendrá lugar la decimotercera edición del Eurovision in Concert. El recinto del AFAS Live de la ciudad se prepara para acoger a un total de 29 delegaciones que participarán en Liverpool 2023. La representante de España, Blanca Paloma, continua con su gira previa a Eurovisión 2023 y también viajará hasta esta localidad de Países Bajos para interpretar "Eaea".

Con esta, será la novena participación de España en la PreParty de Ámsterdam: Soraya Arnelas con "La noche es para mi" en 2009, Pastora Soler con "Quédate conmigo" en 2012, Ruth Lorenzo con "Dancing in the rain" en 2014, Barei con "Say yay!" en 2016, Manel Navarro con "Do it for your lover" en 2017, Alfred y Amaia con "Tu canción" en 2018, Miki con "La venda" en 2019 y Chanel con "SloMo" en 2022. Por sexto año consecutivo, habrá representanción española en la capital neerlandesa. Blanca Paloma volverá a hipnotizar a los eurofans con la presentación de una nueva versión de su propuesta "Eaea".

¡Toma nota y apunta todo lo que podrás vivir en la PreParty de Ámsterdam!