Eurovisión 2023

Sudden Lights representará a Letonia en el Festival de Eurovisión 2022 con la canción "Aijā". El grupo ha ganado la octava edición de la Supernova, la preselección letona para el festival. El pop-rock alternativo de la banda Sudden Lights sucede al buen rollo y el ecologismo del anterior grupo que representó al país en Eurovisión, Citi Zēni, quienes interpretaron "Eat your salad" en Turín 2022.

Actuarán en la primera semifinal del próximo 9 de mayo, donde lucharán por conseguir una de las plazas para acceder a la gran final de Liverpool, que se celebra el sábado 13 de mayo. Una ardua tarea que podría convertirse en toda una hazaña, ya que Letonia no consigue colarse en la final desde 2016. A las puertas de regresar al certamen europeo se quedó Patrisha, mientras que Avēnija quedó en tercer puesto. Markus Riva y Avéi completaron el Top 5, con Luīze quedando en última posición.

Con una base electrónica y algo de beatboxing, se superpone la voz del cantante y las guitarras con efectos acústicos acompañados de una iluminación de fondo. Con su canción quieren transmitir el mensaje de que vivimos en un mundo hermoso y que debemos tratarnos con respeto e intentar buscar las palabras correctas. Esas que les pueden llevar hasta la final de Liverpool 2023.

Desde 2016 no consigue clasificarse para la gran final del concurso . Entre sus 21 participaciones destacan "The War Is Not Over" (5º puesto en 2005) y "Love Injected" de Aminata (6º puesto en 2015). En 2021 el país estuvo representado por Samanta Tina y su "Moon is rising" , mientras que en 2022 los letones apostaron por el grupo Citi Zeni, Con su tema "Eat your salad" no logró el pase a la final y terminó en el puesto 14 de su semifinal, con tan solo 55 puntos.

Letra de "Aijā"

You said some words

Didn't hear you fall asleep

People were talking louder

From my TV screen

I heard them scream

It was too dark to see

Don't cry

I'll try to

Say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please, don't wake up

Wake up

You still think we live in

A world so beautiful

You see, I think I don't believe

In this stuff anymore

Don't cry

I'll try to

Say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please, don't wake up

Wake up

Don't cry

I'll try to

Say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please, don't wake up

Wake up

Please!

(Don't make me wake)

Don't wake up

Wake up!

Aijā, aijā

Saldā miegā

Aijā, aijā

Saldā miegā