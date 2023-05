Tras estrenarse como presentadora en el programa Cover Night de La 1, Ruth Lorenzo vuelve a ponerse delante de las cámaras y será la encargada de dar los puntos del jurado español en el Festival de Eurovisión 2023. Los seguidores de Eurovisión pedían su vuelta al certamen y, de alguna forma, así va a ser. Además, por segundo año consecutivo el lugar escogido para hacerlo será la ciudad de Benidorm, sede de la preselección española.

“Vuelvo a la casa que quieres”, comentó Ruth Lorenzo emocionada por regresar a RTVE y a Eurovisión. Un encargo que recibe, dice, con mucha responsabilidad: “Espero que quedéis contentos y orgullosos. Amo con todo mi corazón al Reino Unido y a Eurovisión así que siento mucha conexión con todo esto”. Ruth Lorenzo también se dirigió a los seguidores del certamen, a punto de cumplirse 10 años de su participación en Eurovisión: “Habían pedido mi vuelta muchísimo a lo largo del tiempo y creo que tener la representación de alguien que ha estado en el escenario del Festival es un guiño muy bonito”. ¡Esta noche la veremos en directo en la Gran Final!

El paso de Ruth Lorenzo por Eurovisión

Esta es una prueba más del fuerte vínculo que tiene la cantante murciana con Eurovisión. Representó a España en 2014 en Copenhague con el que es ya un himno para los eurofans: ‘Dancing in the rain’, compuesto por ella junto a Jim Irvin y Julian Emery, quedó en décima posición.

La cantante y compositora es indudablemente una de las grandes voces de nuestro país. Empezó su formación desde muy pequeña y con 19 de años fundó una banda de rock. Más tarde participaría sin éxito en algunos castings del programa de TVE, Operación Triunfo, pero finalmente encontró su lugar en el extranjero. Probó suerte en el concurso Factor X de Inglaterra donde interpretó temas como ‘Knockin' on Heavens Door’ o ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ y con los que consiguió hacerse un hueco en la semifinal.

Su gran oportunidad en España llegaría en 2014 cuando compitió contra artistas como Brequette Cassie, La Dama, Raúl y Jorge González para representar a España en Eurovisión. Después de su elección para el certamen europeo, sacó su primer disco, Planeta Azul. “Para mi fue la puerta grande para entrar de vuelta a España. Poder estar en mi país haciendo algo tan bonito, en un festival donde se representan todos los países de Europa, fue muy bonito para mi”, ha asegurado.

Desde entonces, Ruth Lorenzo siempre ha mantenido la unión con RTVE. Recientemente ha participado en proyectos televisivos como MasterChef Celebrity o Cover Night. La última vez que vimos a la murciana en un escenario de RTVE fue en el Euroclub de Benidorm, donde dejó al público con la boca abierta. Precisamente a la ciudad alicantina volverá el próximo 13 de mayo para conectar con Liverpool y dar los puntos del jurado español en la final del Festival de Eurovisión.