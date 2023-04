Segunda preparty de la temporada antes de Eurovisión 2023 y tercera actuación de la gira de promoción de Blanca Paloma. La representante de España en el Festival europeo de la canción participará el 3 de abril en la Israel Calling, el evento eurovisivo israelí que, en esta edición, además, celebra 50 años de la participación del país en Eurovisión desde que se presentase por primera vez en 1973.

Tras subirse a los escenarios del Festival da Cançao de Portugal y de la Barcelona Eurovision Party , Blanca Paloma actuará en el club Hangar 11 en el puerto de Tel Aviv con una versión de ‘Eaea’ que será no dejará indiferente a nadie. Después de haber sido la anfitriona en Barcelona en la primera fiesta de la temporada, las expectativas están altas porque sabemos que la alicantina se propuso sorprender con cada actuación. Así ha sido hasta ahora y así será también en Tel Aviv.

Blanca Paloma, escenógrafa y especializada en vestuario de teatro, aprovecha para comunicar a través de cualquier detalle, también con su imagen. En esta ocasión y como ya viene siendo habitual, vuelve a vestir moda made in Spain. Al igual que en Barcelona, Isabel Zapardiez es la diseñadora elegida para vestir a nuestra representante.

Otra oportunidad para seguir conociendo a más representantes

Conocer a sus compañeros de otros países fue, según Blanca Paloma, de lo más especial que vivió en Barcelona. En Israel tendrá la oportunidad de volver a coincidir con algunos de ellos como Joker Out (Eslovenia), Wild Youth (Irlanda), Iru (Georgia), Pasha Parfeni (Moldavia), Piqued Jacks (San Marino), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania) y Tvorchi (Ucrania). También participarán en la fiesta Reiley (Dinamarca), The Busker (Malta), Albina & Familja Kelmendi (Albania), Vesna (Chequia), Alika (Estonia), Blanka (Polonia), Luke Black (Serbia), Turalturanx (Azerbaiyán) y Let 3 (Croacia), entre otros.

Además del show, la agenda de Blanca Paloma en Tel Aviv está cargada de actividades. El domingo 2 de abril, la representante española asistirá a la alfombra verde de la Israel Calling y el lunes 3 de abril acudirá a un encuentro con el resto de delegaciones internacionales en el Bosque de Eurovisión, donde plantarán árboles como símbolo de la lucha contra la crisis climática.

Blanca Paloma es la tercera representante de España en participar en esta cita tras Manel Navarro (2017) con ‘Do it for your lover’ y Amaia y Alfred (2018) con ‘Tu canción’. Tali Eshkoli, productora de televisión y miembro del jurado en el Benidorm Fest 2023, organiza este concierto que estará presentado por Dafna Dekel y Sigal Schachmon. Eshkoli es además la jefa de la delegación de Israel en Eurovisión.