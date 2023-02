La reconocida banda australiana Voyager ha sido anunciada como la representante de Australia en Eurovisión 2023. Tras meses de espera e incertidumbre, finalmente la SBS, televisión pública encargada de retransmitir el festival desde hace casi 40 años, ha dado la noticia este 21 de febrero sobre quién viajará a Liverpool en mayo. Una decisión tomada mediante un proceso de selección interno que se queda al margen del clásico Australia Decides, evento abierto con el que se ha seleccionado a los artistas eurovisivos en los últimos años.

De esta forma, el quinteto de synth-metal cumple su sueño de representar al país en el festival musical más esperado del momento. Han estado buscando su oportunidad desde que Australia comenzó a participar en Eurovisión en 2015, llegando casi a conseguirlo en 2022 con Dreamer en la preselección Australia Decide. Quedaron en segundo lugar, aunque se ganaron el voto del público.

La SBS ha sido la encargada de retransmitir Eurovisión durante casi 40 años y, en este 2023, se ha lanzado a anunciar el ganador de la selección interna para representar al país en el Festival. De esta forma retoma el método que llevó a cabo durante tres años , hasta que en 2019 se convocó el concurso nacional para elegir artista y canción. De ese programa en abierto llamado Eurovisión: Australia Decides salieron victoriosas Kate Miller Heidke (2019), con su Zero Gravity , Montaigne (2020), con su Don't Break Me y Sheldon Riley (2022) con su Not the Same .

Letra de "Promise"

Have you ever done anything like this before?

If you've never done anything like this before

Then you haven't been alive

Have you ever shut all the open doors

Have you ever just walked on out on your own

Have you ever just lost your mind

When you try to unwind

Or are you coming right back for more?

I'm here tonight

Promise mе you'll hold me 'til I die

I'm by your side

Promisе me it's gonna

Promise me it's gonna be alright

(Ah-oh, ah-oh

Ah-oh, ah-oh, oh-oh)

Promise me it's gonna be alright

(Ah-oh, ah-oh

Ah-oh, ah-oh, oh-oh)

Promise me it's gonna be alright

(Promise me it's gonna be alright)

Have you ever alone been too much

Have you ever prayed for human touch

Have you ever just lost a little part of you

To find a little something new?

Cross my heart 'til the sky turns red in the sunrise

Since you told me everything's alright

You might also like

Stay

Monika Linkytė

Évidemment

La Zarra

Dance (Our Own Party)

The Busker

(Ah-oh, ah-oh

Ah-oh, ah-oh, oh-oh)

Since you told me everything's alright

(Ah-oh, ah-oh

Ah-oh, ah-oh, oh-oh)

Promise me it's gonna be al— ('Right)

I'm here tonight

Promise me you'll hold me 'til I die

I'm by your side

Promise me it's gonna

Promise me it's gonna

Promise me it's gonna be alright

(Ah-oh, ah-oh

Ah-oh, ah-oh, oh-oh)

Alright ('Right, 'right, 'right)

('Til the sky turns red in the sunrise)

Promise me it's gonna be alright (Be alright)

Alright