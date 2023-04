La London Eurovision Party pondrá el broche final a la gira de preparties. La decimocuarta edició tendrá lugar el 16 de abril en el recinto HERE, recien contruído en Tottenham Court Roud, un día después del Eurovision in Concert de Ámsterdam. La representante de España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma, fue confirmada a mediados de marzo para la gran fiesta pre-eurovisiva londinense. La intérprete de "Eaea" viajará hasta la capital del país anfitrión del Festival de la Canción, para finalizar la gira europea previa al certamen.

Por segundo año consecutivo, España participará en el concierto londinense. El año pasado, el Hard Rock Café de Londres se rindió ante el "SloMo" de Chanel. La hispano-cubana y su cuerpo de baile (Pol Soto, Exon Narcos, María Pérez, Josh Huertas y Raquel Caurin) brillaron como nunca ante un público que no paró de aplaudir durante los tres minutos de actuación. Por el momento, los eurofans de Europa se rinden ante Blanca Paloma, por lo que la ilicitana y su "Eaea" hipnotizará el corazón de todos los asistentes al evento.

¡Toma nota y apunta todo lo que podrás vivir en la PreParty de Londres!

La última parada de Blanca Paloma antes de Liverpool 2023

Si no has tenido la oportunidad de ver en directo a Blanca Paloma y tienes la entrada de la London Eurovision Party estás de enhorabuena. La ilicitana pondrá fin a su gira europea en la PreParty que se celebra en la capital británica. Un día antes, la escenógrafa estará en el Eurovision in Concert que acogerá el AFAS Live de Ámsterdam. A principios de abril, La semana pasada, la ilicitana hipnotizó a sus pichones en la Welcome PrePartyES con una actuación junto a ocho bailarinas y dos palmeras y conquistó al de la PrepartyES con un acústico junto a José Pablo Polo. La hazaña en la capital madrileña ha hecho por el momento que esté empatada con Alessandra, la representante de Noruega, en las casas de apuestas.

En el evento de Londres, la abanderada de España en Eurovisión se reencontrará con algunos de los representantes de Liverpool 2023: Mae Muller de Reino Unido, Joker Out de Eslovenia, Wild Youth de Irlanda, Teya & Salena de Austria, Voyager de Australia, Monika Linkyte de Lituania, La Zarra de Francia, Alessandra de Noruega, Piqued Jacks de San Marino, Blanka de Polonia, Pasha Parfeny de Moldavia, Alika de Estonia, Let 3 de Croacia, Mimicat de Portugal, Diljá de Islandia, TuralTuranX de Azerbaiyán, Luke Black de Serbia, The Busker de Malta, Vesna de Chequia, Theodor Andrei de Rumania, Loreen de Suecia, Käärijä de Finlandia y Reiley de Dinamarca.