Ya comprobamos en el primer programa de Dúos increíbles que en este plató las emociones iban a ser las protagonistas, además de la música. Para quienes todavía tenían alguna duda, la de anoche fue la prueba definitiva. Cuando creíamos que la actuación de Victor Manuel y Chema Rivas se había llevado la palma, llegan Agoney y Ana Belén para demostrar "el poder de la música", como diría Juan y Medio. El dúo dejó al público al borde del llanto, incluso Miguel Poveda, enmudecido, no pudo evitar soltar alguna que otra lágrima.

"Si tú no estás", de Rosana, fue la culpable. A la emoción de la canción hay que sumarle las voces increíbles de Agoney y Ana Belén. Fue el cantante quien escogió este tema para el segundo programa, ¿cuál fue el motivo de su elección? "Tiene mucho significado para Agoney", desvelaba Ana Belén.

"Todos desgraciadamente alguna vez hemos tenido que despedir a alguien, o nos tocará, porque la vida es así. Esta canción me toca mucho. Me ha ayudado mucho cantarla contigo, aguantar esa emoción. Yo no sabía si la íbamos a terminar", confesaba Agoney, que perdió a su madre hace cuatro años.

Letra de "Si tú no estás", de Rosana

No quiero estar sin ti

Si tú no estás aquí me sobra el aire

No quiero estar así

Si tú no estás la gente se hace nadie

Si tú no estás aquí no sé

Que diablos hago amándote

Si tú no estás aquí sabrás

Que Dios no va a entender por qué te vas

No quiero estar sin ti

Si tú no estás aquí me falta el sueño

No quiero andar así

Latiendo un corazón de amor sin dueño



Si tú no estás aquí no sé

Que diablos hago amándote

Si tú no estás aquí sabrás

Que Dios no va a entender por qué te vas



Derramaré mis sueños si algún día no te tengo

Lo más grande se hará lo más pequeño

Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez

Tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso



No te vayas nunca porque

No puedo estar sin ti

Si tú no estás aquí me quema el aire

Si tú no estás aquí no sé

Si tú no estás aquí