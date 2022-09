El primer programa de Dúos Increíbles nos ha dejado una cosa bien clara. No es un formato cómodo para los artistas. Hemos visto a sus concursantes cuestionados, lejos de la holgura que hasta ahora les habían garantizado sus largas trayectorias musicales. Conseguir convencer a compañeros de tu profesión para que te elijan como pareja, no es fácil y llevarse el chasco delante de las cámaras es un trago difícil de digerir. Es lo que le ha pasado a Sole Giménez que no ha sido seleccionada en dos ocasiones. Pero, todo hay que decirlo, ella ha dado muestras de una asertividad absoluta: "La tensión del programa es que haya gente rechazada como yo".

Miguel Poveda y Antonio José han sido los triunfadores de la noche El programa arrancaba de manera amable. Antonio José y Miguel Poveda se seleccionaban a ciegas y cantaban a dúo un tema que ha sonado tan bien, que los dos han decidido formar pareja aún sin verse la cara y sin conocer su identidad. Sus raíces flamencas les han unido en un destino que parecía difícil de esquivar.

Después, ni una sola pareja se ha formado a la primera Pero pronto hemos visto que Dúos increíbles no iba a ser un paseo triunfal. Agoney y Víctor Manuel no han congeniado en su canto. Los dos han rehusado formar dueto...¡el drama solo acababa de empezar!. Detrás de ellos, Ana Belén ha declinado la oferta de unirse a Chema Rivas y eso que el granadino sí que hubiera querido cantar al lado de la diva. Víctor Manuel entonces ha estado rápido. Su esposa no querrá a Chema, pero él sí. Así que, por si acaso, ha dejado claro que quería quedarse con Chema. Y Ana Belén se ha quedado embelesada con Agoney... y el canario, encantado. Pero nada estaba cerrado, quedaba la última pareja de la noche por actuar y después llegarían las negociaciones.