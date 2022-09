Dúos increíbles nos ha dejado un primer programa lleno de tensión y de momentos de incertidumbre que, a veces, han terminado siendo algo incómodos. Cuatro cantantes consagrados, Ana Belén, Víctor Manuel, Sole Giménez y Miguel Poveda, tenían que conseguir emparejarse con otros cuatro artistas noveles: Agoney, Chema Rivas, Antonio José y Yoly Saa. Si Ana Belén se ha marchado a casa siendo la más deseada, Sole Giménez ha vivido dos rechazos que ha capeado, todo hay que decirlo, con mucha elegancia.

¿Por qué Yoly Saa no quiere formar con Sole Giménez?

Cuando ha llegado el momento de apretar el botón para confirmar que querían quedarse con esa compañera, Sole no lo ha dudado y ha puesto su marcador en verde. Yoly no. Ha visto que Ana Belén estaba sin pareja y ha decidido arriesgar. No es que Sole no le guste, es que ella se muere por cantar por su artista favorita.

Sole, con gracia y naturalidad, le restaba importancia: "No pasa nada, de tejados más grandes me he caído. Ahora, no tienes ni idea de lo que te pierdes, hija mía". Y asumía que la gracia de este formato novedoso reside en escenas como esta: "La tensión del programa es que haya gente rechazada como yo", decía arrancando las risas del público. Y hasta se ha mostrado comprensiva: "Yo también quiero cantar con Ana Belén, si es que yo te entiendo".