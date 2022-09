La pasión que Agoney siente por la música le viene desde los seis años, cuando empezó a tocar la trompeta, instrumento del que se enamoró. A los 14 años, un karaoke le cambió la vida. "Sentí algo tan bonito, que dije: 'Yo me quedo aquí'", confiesa el cantante. A partir de ese momento, fue dando pequeños pasos en la industria de la música, hasta el gran salto: Operación Triunfo. Su paso por el talent musical marcó un antes y un después, se dio a conocer como artista y pudo sacar su primer disco. Dos años después, está a punto de lanzar el segundo. Amante de los concursos, no solo ha estado en Operación Triunfo, también en Tu cara me suena, donde consiguió ganar. Ahora vuelve a la televisión para participar en Dúos Increíbles.

Su paso por Operación Triunfo

Fue poner un pie en Operación Triunfo en 2017 y convertirse en el gran favorito de la edición. Todos apostaban por su vozarrón, capaz de alcanzar cualquier nota. No pudo ser y el cantante canario se quedó a las puertas de la gran final. Fue eliminado en la gala 12, ocupando la posición de 6º clasificado del programa, después de una votación muy cerrada contra otra su compañera Ana Guerra.

02.56 min Operación Triunfo - Agoney canta 'Where have you been' en la Gala 12 de OT

Entre sus mejores actuaciones, destacan Where have you been, de Rihanna, canción que interpretó en la gala 12. No le sirvió para salvarse de la expulsión, pero abandonó el concurso con una gran ovación y poniendo a Mónica Naranjo en pie aplaudiendo.