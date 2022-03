Agoney desvela los detalles de "Bangover", su nuevo tema

Lo conocimos gracias a su paso por Operación Triunfo, pero la carrera de Agoney no deja de crecer. Tras alzarse como ganador de la última edición de Tu cara me suena con un 53% de los votos, el artista regresa con el lanzamiento de "Bangover". "La acogida está siendo muy guay y la gente parece que tenía ganas de bailar, ¿no?", confiesa durante su entrevista en Playz. "Tengo muchas ganas de vivir lo que aparece en el vídeo, de mucha fiesta, de divertirme, quitarnos las mascarillas de una vez y de compartir momentos tan bonitos".

¿Tú ya te has bailado esta canción estando de fiesta?

Agoney: No, todavía no he podido. Pero tengo muchas ganas de cantarla en directo para ver cómo la gente se lo pasa bien, la gritan y la corean. Eso es lo que quiero, reencontrarme con la gente en los escenarios y... ¡a ver qué pasa!

¿Por qué Bangover?

Agoney: Fue porque acabé la canción entera y no tenía título todavía. Así que dije vale, vamos a centrarnos. Me lo pensé mucho, pero luego pensé en vaciar mi cabeza y pensar en lo que ocurría con esta canción. Y realmente, lo que sucede es que te quedas con un gran bangover, que significa resaca sexual. Para mí era súper necesario que una palabra resumiera toda la canción, y era muy complicado. Creo que el título lo recoge muy bien. Además, así enseñamos nuevo vocabulario a la gente.

"Quien me conoce sabe que no repito fórmula de una canción a otra"

¿En qué momento vital estabas cuando surgió este tema?

Agoney: Me encontraba aprendiendo mucho. Bueno, estoy continuamente aprendiendo, pero recuerdo que en esa época me encapriché mucho del punky. Empecé a investigar todas sus ramas y me empapé mucho de su música. Dije "voy a probar estos sonidos, a ver si soy capaz de producir una canción con este tipo de sonidos". Y nació "Bangover". Quien me conoce sabe que no repito fórmula de una canción a otra, porque las hago en el momento en el que las siento. Y si ahora me siento así, voy a poner toda mi energía en ese tema. Y eso es lo bonito al final, que no me impongo nada. Si en algún momento estoy triste no me exijo hacer una canción de bailar. Creo que no podría, soy muy sincero con mis sentimientos.

“Nací para ser el dueño. Crecí con ese poder” es una de las frases de la canción. ¿Crees que ahora tenemos más en cuenta el autocuidado y tenemos más claros los límites que no queremos que sobrepasen con nosotros?

Agoney: Claro, cada vez somos más conscientes de la salud mental y del amor propio. Creo que es necesario y en esta canción yo me empodero completamente de arriba a abajo. Es como vale, ahora me toca a mí jugar, atarte, tirarte al suelo y aplastarte para decirte "aquí estoy yo". Hay tiempo para todo, pero en este tema a mí me apetecía sentirme el dueño. Nacimos con poder y hay que exprimirlo y sacarlo fuera.

He leído que el videoclip lo grabasteis solo en un día. ¿Recuerdas alguna anécdota?

Agoney: Sí, solo en una jornada. Recuerdo que esta grabación fue muy amena, muy sencilla y eso fue culpa también del equipo. Sabíamos a lo que íbamos y lo teníamos todo súper claro. Los bailarines lo tenían clarísimo y los técnicos sabían lo que tenían que hacer. Todos lo tenían fácil porque sabían cuál era la intención de la canción, y fue súper divertido.

Me sorprende que no hayas hecho ninguna colaboración aún. ¿Con quién te gustaría estrenarte en este ámbito?

Agoney: A mí me gusta que las cosas surjan de manera natural y que se den por el camino. Siempre cuando haya amor por parte de los dos artistas y nos apetezca colaborar... yo encantado. Por ahora es cierto que, por las circunstancias que he tenido, he lanzado temas muy personales como "Libertad". Ese fue un proyecto muy íntimo y artesanal de estar componiendo y produciendo en casa durante mucho tiempo. Incluso grabándome. Así que hacer a alguien partícipe de esa intimidad me parecía romper un poco con todo. Pero quién sabe, "Libertad" está ahí y es una realidad. ¿Quién sabe lo que vendrá? Ni yo mismo lo sé.

En Tu cara me suena al final tuviste que actuar para dar vida a diferentes artistas. ¿Te ves haciendo un cameo en alguna serie o película?

Agoney: Me encantaría, no te lo voy a negar. He tenido la suerte de participar en una película de Secun de la Rosa. Fue en El Cover y yo solo iba a grabar la canción para que otro actor hiciera el playback. Y luego me dijo no, mira, vente tú y la cantas en directo. Era como... ¿en serio? Y tuve la suerte de participar. Me lo pasé tan bien y aprendí tanto que le dije a Jota, de Universal: "Tío, quiero participar en alguna serie o película porque me gusta mucho". Aunque es algo que habría que trabajar mucho de fondo, pero lo daría todo para hacerlo lo mejor posible.