El último programa de Dúos Increíbles nos ha permitido conocer todavía más a una de las parejas más sólidas y discretas del panorama musical español. Víctor Manuel y Ana Belén comparten familia y profesión desde hace décadas. Juntos han girado por todo el país y han crecido profesionalmente. En dúo y también compartiendo escenario con otros artistas.

Ahora en el programa de TVE, conocen nuevos talentos y compiten entre ellos. Pero Víctor Manuel, siempre galante y cariñoso con su esposa, reconoce que rivalizar con ella es imposible. La admira por encima de todo.

¿Celos entre Ana Belén y Víctor Manuel?

"Nunca he sido celoso". Víctor Manuel se muestra rotundo cuando Juan y Medio le ha preguntado si alguna vez se ha sentido molesto mientras Ana Belén ha cantado con otros músicos. "No, no. No soy celoso. Nunca. Mi chica nunca me ha dado motivo".

Y ahora, tampoco. Ana Belén forma pareja en Dúos Increíbles con Agoney y Víctor Manuel con Chema Arribas. Y aunque el asturiano diga que es imposible ganar a su esposa, en este primer día de competición, ha conseguido imponerse en la primera batalla. El público del plató decidió que Víctor y Chema hicieron una mejor actuación con "Solo pienso en ti". Por detrás de ellos, quedaron Ana Belén y el canario con "Derroche."

Pero sí. Llevar tantísimos años juntos hace que conozcas tus posibilidades en la pareja y finalmente, Ana Belén ha conseguido remontar y su dúo ha quedado por encima del de su marido.