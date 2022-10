Los cantantes Víctor Manuel y Chema Rivas se han estrenado cantando juntos uno de los clásicos del artista asturiano: Solo pienso en ti. Es uno de los grandes temas de su inabarcable discografía, y según el propio Víctor Manuel, “es la canción que más alegrías me ha dado en todo mi trabajo estos últimos 50 años”.

La han entonado conjuntamente delante del público de Dúos Increíbles, también delante de su mujer Ana Belén, o para Juan y Medio, que no ha dudado en preguntarle por el trasfondo que tiene la canción.

Visibilidad para los discapacitados

“Es mi canción más positiva, seguramente la que dio más visibilidad a un sector de la población que hasta entonces parecía no existir o existía muy dentro de las familias, no hacia fuera. Creo que ha contribuido sobre todo a la energía de las familias en sacar a sus hijos adelante, darles visibilidad, encontrarles trabajo, darles posibilidad. Eso ha sido lo más importante. En esta historia, sólo he puesto la música, ellos han puesto todo lo demás”, recalca Víctor Manuel.