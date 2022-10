El último programa de Dúos Increíbles ha servido para dejarnos claro que el amor a primera escucha de Miguel Poveda y Antonio José les ha servido para convertirse, de momento, en la primera pareja favorita del programa. Fueron los únicos artistas que se unieron sin drama. A la primera, se eligieron mutuamente y, parece, que ha sido todo un acierto. Han conseguido ser los más votados del público. Y ojo que esto supone quedar por delante de gente tan grande como Sole Giménez, Ana Belén y Víctor Manuel.

Dúos Increíbles: resumen del segundo programa

El segundo programa de Dúos Increíbles se ha planteado como una sucesión de duelos. Como los niños juegan en el patio al "Rey de la pista". Dos parejas se enfrentaban cantando cada una, una canción y el público decidía quiénes seguían en competición.

Así, Ana Belén y Agoney interpretando, maravillosamente, uno de los temas favoritos de Ana Belén, "Derroche", han conseguido tumbar a la pareja formada por Yoly Saa y Sole Giménez.

La ex de Presuntos Implicados y la gallega estrella emergente no han conseguido convencer al público. Quizás aún no sientan la sintonía que existe en otras parejas. Recordemos que forman dúo porque no quedo más remedio. Yoly rechazó a Sole Giménez en el primer programa porque quería cantar con Ana Belén, pero ésta eligió a Agoney.

Después el público ha tenido que elegir entre Ana Belén y Agoney o Víctor Manuel y Chema Rivas. El asturiano ha escogido "Solo pienso en ti" de todo su repertorio. La canción que más alegrías le ha dado a lo largo de su carrera. Un tema con historia que ha tocado la fibra de los espectadores del plató.

Aunque dice Víctor Manuel que nunca ha estado celoso de Ana Belén y que asume que es imposible ganar a su esposa, lo cierto es que el cantautor y su compañero urbano han conseguido imponerse en esa batalla.