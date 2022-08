Lo anunciaron por sorpresa el pasado martes, regalándonos un pequeño adelanto de lo que estaba por llegar. Nos dejaron con ganas de más, hasta ahora. A partir de hoy, 26 de agosto, ya está disponible en todas las plataformas "Sono/Soy", la nueva canción de Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti. Una colaboración que, aunque no lo parezca, es la primera vez que se da. Dos grandes referentes de la música unen sus fuerzas y dan voz a este emotivo tema, el segundo single del nuevo disco del cantante italiano, Latido Infinito. "Junto a mi hermano, una experiencia magnífica que no vemos la hora que vosotros escuchen", así contaba a sus seguidores la noticia. ¡Ya puedes escuchar el tema en Spotify!

Eros Ramazzotti canta en italiano y Alejandro Sanz lo hace en castellano., aunque también han sacado la versión en español al completo. "Soy tal como soy, una vida abajo y arriba. Una buena canción un recuerdo que nunca se olvida. Esta nche no muerde tan fuerte la melancolía porque soy como soy. En mi alta ya, nueva música y los amigos de siempre", reza el estrebillo.

En el videoclip de la canción aparece dos niños jugando a fútbol con una pelota, uno de ellos tiene el nombre de Eros en el dorsal, con el número 11, mientras que en la camiseta del otro niño pone Sanz y lleva el número 9. Se trata de un tema que nos evoca a la infancia, cargado de nostalgia. El propio Alejandro Sanz se encargó de hacer promoción de la canción a través de las redes sociales, pero a su manera. "Sin artificios, solo corazón y melodía", prometía antes de que se estrenase "Soy".

“Sé que no os defraudará porque conozco la materia de la que está hecha nuestra emoción. Ya os contaré un poco de lo mágico que tiene este tema. De momento, hacedme caso. Merece la pena. No digo mas que no quiero ser pesado: #SOY -#SONO lo esperábamos hace tiempo. ❤️��“